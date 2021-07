Szukasz pracy? Wkrótce będziesz mógł aplikować na stanowiska za pośrednictwem… TikToka

Już dawno minęły czasy, gdy firmy, zwłaszcza te zorientowane na działanie w sektorach IT czy social media, rekrutowały nowych pracowników wyłącznie na platformach ogłoszeniowych czy LinkedIn. Teraz część przedsiębiorstw wyszukuje odpowiednich osób w serwisach społecznościowych. TikTok zamierza to jeszcze ułatwić.

Aplikuj do pracy przez TikToka

To nie żart. Najnowszą funkcją popularnego serwisu społecznościowego jest TikTok Resumes, umożliwiająca złożenie aplikacji na wybraną posadę za pomocą prostego formularza. Jak na razie, taka możliwość stoi tylko przed użytkownikami w Stanach Zjednoczonych, ale można się spodziewać tego, że jeśli te ograniczone regionalnie testy pójdą zgodnie z planem, to Resumes trafi także do innych krajów.

Na razie TikTok współpracuje z ponad 30 firmami, które mają możliwość publikowania ofert pracy na specjalnej witrynie w serwisie. Wśród tych przedsiębiorstw wylicza się na przykład Shopify, NASCAR, Contra i WWE. Poszukujący zatrudnienia mogą przejść do TikTok Resumes przez link, gdzie mogą przejrzeć aktualne propozycje zleceń i etatów, i umieścić swoje #TikTokResume w krótkim formularzu, gdzie wpisują swoje dane kontaktowe oraz umieszczają link do przygotowanego wcześniej filmu-aplikacji na TikToku (i opcjonalnie – odnośnik do profilu na LinkedIn).

Strona TikTok Resumes podaje przy okazji sporo wskazówek, jak stworzyć dobre wideo CV. Podaje, z których narzędzi i efektów warto skorzystać, co powiedzieć i w jaki sposób zdecydować o formie czy podkładzie muzycznym. Oczywiście rekruterzy będą cenić sobie oryginalność i kreatywność, ale dużo zależy także od rodzaju posady, na którą składa się „dokumenty”. Film z aplikacją publikowany jest jak każdy inny materiał na TikToku, więc wszyscy będą mieli do niego dostęp. Dlatego też składający podania o pracę nie powinni umieszczać swojego nazwiska, adresu e-mail ani innych osobistych danych w swoim #TikTokResume. Przedstawiciele firmy skontaktują się z nami, kiedy tylko nasza aplikacja zostanie uznana za interesującą.

„Znalazłem pracę na TikToku”

TikTok, choć nie jest jeszcze tak zepsuty reklamami jak Facebook czy Instagram, wciąż mocno rozbudowuje swoje funkcje i staje się największą konkurencją dla imperium Marka Zuckerberga. Platforma ta już od jakiegoś czasu jest miejscem poszukiwania pracowników przez firmy, z uwagi na to, że przyciąga mnóstwo młodych osób rozwijających swoją ścieżkę zawodową. Wiele przedsiębiorstw preferuje nawet taki sposób rekrutacji ponad praktycznie stworzonego w tym celu LinkedIna. Jak widać, przemiany na rynku pracy dokonują się się na naszych oczach.

