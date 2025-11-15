Szukasz oferty z kategorii „dużo GB, mały rachunek”? Ten operator ma coś dla Ciebie

Dostępne na koncie gigabajty do wykorzystania w ramach internetu mobilnego to jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy element współczesnych ofert operatorów. Jeżeli potrzebujecie trzycyfrowej liczby GB, aby zaspokoić swoje potrzeby, Virgin Mobile przybywa z limitowaną promocją.

Ile gigabajtów zużywasz?

Jeżeli ciekawi Was, ile dokładnie gigabajtów miesięcznie zużywacie w ramach internetu mobilnego, możecie to z łatwością sprawdzić zarówno na Androidzie, jak i iOS. W pierwszym przypadku najkrótsza droga prowadzi przez ustawienia i zakładkę „Sieć i internet”. Następnie po kliknięciu w sekcję dane komórkowe możecie podejrzeć nie tylko z jakiej sieci korzysta Wasz operator, ale również ile gigabajtów zużyliście w danym miesiącu. Z łatwością można podejrzeć również, które aplikacji „zjadły” Wam najwięcej pakietów czy ustawić próg ostrzegawczy czy limit transferu tak, aby nie zostać zaskoczonym w najmniej spodziewanym momencie. Podobne funkcje znajdziecie w ustawieniach urządzeń Apple w zakładce „Sieć komórkowa”.

To, ile danych warto mieć na swoim koncie do wykorzystania, to kwestia mocno osobista. Jedni używają telefonu wyłącznie do dzwonienia i sprawdzania poczty, inni mogą często wykorzystywać smartfon jako hotspot dla kilku urządzeń lub regularnie oglądać na nim filmy i seriale. Jeżeli należycie do grupy osób, która chciałaby mieć jak najwięcej gigabajtów do dyspozycji w jak najbardziej korzystnej cenie, możliwe, że zainteresuje Was nowa promocja Virgin Mobile.

Virgin Mobile i Black Month – setki gigabajtów za kilka dyszek

W ramach limitowanej oferty operator zapewnia Wam aż 200 GB co miesiąc, w tym 10,17 GB do wykorzystania w ramach roamingu. Dodatkowo rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci są dostępne bez limitu, a umowę podpisujecie na czas nieokreślony, co oznacza, że wszystkie zalety abonamentu mogą zostać z Wami na lata. Dla przenoszących numer operator przewiduje również pierwszy miesiąc za zero złotych.

Podstawowy koszt oferty Virgin Mobile wynosi 45 złotych miesięcznie. Po zaakceptowaniu e-faktur możecie obniżyć miesięczne koszty o 5 złotych, a wyrażając zgody marketingowe – kolejny piątak zostaje Wam w kieszeni. Po zastosowaniu obu rabatów cena za abonament wynosi 35 złotych miesięcznie. W ramach oferty można zdecydować się zarówno na fizyczną kartę SIM jak i wariant eSIM.

Promocja trwa do 14 grudnia 2025 roku.