5 filmowych kanałów odkodowanych na święta w Orange!

Zakładamy taki scenariusz: jedziemy na święta do rodziny, a tam nie ma Netflixa, Disney+, HBO Max. Tylko kablowa Telewizja od Orange i te kanały, które dostępne są w pakiecie. Co robić, co oglądać? Na szczęście Pomarańczowi udostępniają dodatkowe kanały filmowe bez żadnych opłat!

Odkodowane kanały FilmBox od Orange

Może być tak, że telewizor pełni w domu, w którym będziemy spędzać wolne dni, funkcję wiecznie włączonego kompana i generatora szumu w tle. Wtedy omawiany prezent od Orange nas nie będzie dotyczyć. Co innego, jeśli jesteśmy skłonni podczas świąt oglądać więcej TV niż zwykle.

Jak poinformował pomarańczowy operator, w ofercie świątecznej Telewizji od Orange klienci Pakietu Optymalnego i Orange Love Standard w technologii kablowej zyskali bezpłatny dostęp do siedmiu popularnych kanałów TV o tematyce filmowo-serialowej. To 5 kanałów z pakietu FilmBox i 2 kanały z pakietu Komfortowego.

Dokładnie rozchodzi się o:

FilmBox Extra HD (numer 88 na dekoderze),

FilmBox Premium HD (nr 289),

FilmBox Family (nr 290),

FilmBox Action (nr 291),

FilmBox Arthouse (nr 293),

Epic Drama HD (nr 246),

DIZI HD (nr 251 – to idealna stacja dla wielbicieli tureckich seriali).

Jak skorzystać z prezentu?

Jako użytkownicy nie musimy nic robić. Odkodowane kanały są już dostępne pod wskazanymi numerami. Warto tylko wspomnieć, że otwarte okienko programowe pozostanie dostępne aż do 16 stycznia.

Pomarańczowi zachęcają też do skorzystania ze specjalnej oferty Orange VOD. Aż 30 filmów do wypożyczenia zyskało niższe ceny – również tylko do 16 stycznia. Wśród produkcji, które da się obejrzeć w niższej cenie, znajdują się takie pełnometrażówki jak:

„Clifford. Wielki czerwony pies”,

„Liga potworów”,

„Wiki i jej Sekret”,

„Scooby-Doo!”,

„Angry Birds Film 2”,

„Shazam!”,

„Ojciec”,

„Downton Abbey: Nowa epoka”.

Jeśli więc czujemy, że w tym roku będziemy mieli ochotę na nieco lenistwa przed telewizorem, to Orange może być dla nas dobrą opcją.