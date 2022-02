realme będzie sprzedawać w Polsce smartfon z obudową typu „kameleon”. Kolorowo!

Polska premiera realme 9 Pro zbliża się wielkimi krokami, a producent zdradza nam na jego temat coraz więcej szczegółów. Na przykład to, że obudowa smartfona będzie zmieniać kolor niczym kameleon!

Reklama

realme 9 Pro ze „skórą” kameleona

Trzeba to sobie szczerze powiedzieć: branża mobilna rzadko kiedy prezentuje coś, przy czym człowiek zatrzymuje się i wypowiada coś pokroju:

Jesteśmy tak przyzwyczajeni do kolejnych wydań generycznych, niemalże jednakowo wyglądających smartfonów, że mało co przykuwa naszą uwagę. Nowy realme 9 Pro będzie próbował to zrobić – za pomocą obudowy, która zmieni kolor w zależności od tego, czy wystawimy go na słońce, czy też nie.

Reklama

Brzmi to bardzo zabawnie, ale rzeczywiście taką właściwością smartfona chwali się polski oddział realme. Jak to będzie działać? Powłoka realme 9 Pro, zaprojektowana przez Light Shift Design, zyskała nazwę Sunrise Blue. W ciągu pięciu sekund tylna obudowa zmieni kolor z niebieskiego na czerwony pod wpływem światła słonecznego lub ultrafioletowego. Oznacza to, że przebywając na zewnątrz, wyciągniemy z kieszeni błękitny smartfon, ale po chwili będziemy trzymać w ręce czerwony telefon.

Całe przejście barwne zawdzięczać będziemy organicznym materiałom fotochromowym OCA w obudowie. Aby osiągnąć taki efekt, realme przeprowadziło ponad 200 prób, takich jak „zmiana” struktury molekularnej, dzięki której materiał zmienia kolory i szybko blednie. Najpierw stworzono proces na bazie dwóch warstw fotochromowych, a potem dodano do tego organiczną warstwę kompozytową do warstwy fotochromowej i szkła. W ten sposób uzyskano wyrazisty efekt.

Poza tym realme 9 Pro będzie najcieńszym smartfonem tego producenta, jaki kiedykolwiek trafił na europejski rynek – obudowa ma tylko 7,99 mm grubości, zaś całość waży 182 g.

Co ciekawe, Europa będzie pierwszym kontynentem, na którym zadebiutuje wkrótce nowa seria realme 9 Pro. Pokazuje to, jak bardzo serio firma traktuje perspektywy rozwoju w tej części świata. Polska premiera realme 9 Pro i 9 Pro+ została zaplanowana na 16 lutego 2022 roku, na godzinę 11:00. Specyfikacja smartfonów jest nam już w większości znana, ale na ceny wyrażone w złotówkach przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Jesteśmy bardzo ciekawi tek kameleonowej obudowy!