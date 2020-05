Prawdziwa gratka dla fanów World of Warcraft – do sprzedaży trafiły obudowy NZXT H510 w barwach Alliance oraz Hordy

Utożsamiać się ze swoją grupą można na wiele sposobów – ciuchami, powtarzaniem kultowych tekstów, masą gadżetów… albo chociażby obudową do komputera. Firma NZXT przygotowała „wieżę” specjalnie dla osób, które twardo stoją po jednej ze stron odwiecznego konfliktu w Azeroth, czyli fanów zarówno Hordy oraz Alliance. Gracze World of Warcraft powinni być wniebowzięci.

Obudowy do komputera dla fanów World of Warcraft

Obie obudowy, czyli NZXT H510 Horde oraz NZXT H510 Alliance, to produkty powstałe we współpracy z Blizzardem, czyli ojcami marki Warcraft. Modele charakteryzują się unikatowym dla jednej i drugiej frakcji malowaniem, które podkreśla genezę każdej ze stron konfliktu. Dodatkowo przednie panele mają podświetlane logo wybranego ugrupowania, które mocno rzuca się w oczy i z pewnością będzie powodem rozpadu wielu przyjaźni.

Zarówno NZXT H510 Horde, jak i NZXT H510 Alliance zostaną wypuszczone na polski rynek w limitowanej liczbie egzemplarzy – po 1000 na każdą z wersji. Musicie przyznać, że sprzęt prezentuje się naprawdę okazale i z pewnością będzie pasował do wielu setupów na biurkach.

Jeśli chodzi o same cechy NZXT H510, to tutaj akurat nic się nie zmieniło. Mamy do czynienia z obudową typu midi tower, z bocznym, szkłem hartowanym. W środku znajdziemy z kolei miejsce na montaż kart graficznych o długości do maksymalnie 381 mm, aktywnych chłodzeń procesora o wysokości do 165 mm oraz zestawów AiO z radiatorami o długości do 280 mm. Fabrycznie zamontowane są dwa wentylatory o średnicy 120 mm, a wloty powietrza zabezpieczono dodatkowo filtrami przeciwkurzowymi. Na panelu przednim znajdziemy standardowe porty audio, USB 3.1 typu A oraz typu C. Do zestawu dołączane są też kontrolery NZXT Smart Device V2, pozwalające na sterowanie wentylatorami. Bliźniaczą obudowę, bo wersję H510 Elite, Jakub wykorzystał do zbudowania „Królewny Śnieżki” i w jego tekście możecie zobaczyć jej przybliżone osiągi oraz sam design w akcji.

NZXT H510 Horde i NZXT H510 Alliance będą kosztować około 929 złotych. To jak? Skusicie się na wsparcie swojej strony konfliktu? „For The Horde”… a może „For The Alliance”? Która z obudów podoba Wam się bardziej?

Źródło: informacja prasowa