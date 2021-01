NVIDIA: więcej gier RTX ON, laptopy i karta graficzna za rozsądną cenę

Współczesne gry komputerowe stają się coraz bardziej zaawansowane, dlatego potrzebują odpowiednio wydajnych kart graficznych. NVIDIA właśnie poinformowała, co ma zamiar z tym zrobić.

Ostatnie prezentacje podzespołów komputerowych, cóż powiedzieć, są nudne i do bólu przewidywalne. Producenci niczym nie zaskakują, a wręcz przeciwnie, sprawiają wrażenie popadnięcia w stagnację.

Klienci, zdecydowanie bardziej niż z prezentacji nowej oferty, ucieszyliby się ze wzrostu dostępności już wprowadzonych na rynek podzespołów komputerowych, a z tym, jak wiadomo, jest teraz bardzo ciężko. Co gorsza, wygląda na to, że sytuacja w ciągu bieżącego kwartału najprawdopodobniej nie ulegnie poprawie.

W tej sytuacji rok 2021 powinien udowodnić absolutną dominację konsol. Tyle tylko, że ich również próżno szukać w sklepach. Czyżby zatem nastał czas, w którym pierwszym wyborem graczy staną się laptopy? Na tę chwilę to tylko ironia, której głosy coraz częściej słychać w branży:

Jeżeli jednak, w ciągu najbliższych kilku miesięcy, sytuacja nie ulegnie poprawie, popularność laptopowego grania może gwałtownie wzrosnąć.

Na taką ewentualność, wydaje się być gotowa NVIDIA, która właśnie laptopom poświęciła lwią część prezentacji NVIDIA GeForce RTX: GAME ON. Zanim jednak o samych notebookach, jeszcze dwie kwestie.

RTX ON i DLSS obecne w kolejnych grach

Prowadzący prezentację zaczął od informacji o dostępności technologii NVIDII – RTX ON i DLSS – w kolejnych grach. Ray tracing jest dostępny, bądź w najbliższym czasie zostanie udostępniony w takich tytułach, jak Call of Duty: Warzone, Five Nights at Freddy’s: Security Breach, Outriders, Overwatch i Tom Clancy’s: Rainbow Six Siege.

fot. NVIDIA

Popularność opartej o AI techniki DLSS również się zwiększa. Potwierdzono jej dostępność w następujących pozycjach:

Call of Duty: Warzone

Outriders

Iron Conflict

Edge of Eternity

Są też gry, które otrzymały zarówno ray tracing, jaki DLSS:

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

The Medium

F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

fot. NVIDIA

Dodatkowo, do dwóch kolejnych gier wdrożono NVIDIA Reflex, czyli technikę minimalizacji opóźnień w wyświetlaniu obrazu. Są to Overwatch oraz Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.

fot. NVIDIA

RTX 3060: RTX ON za rozsądną cenę

Pod koniec lutego, do sklepów na całym świecie, ma trafić najtańszy model serii GeForce RTX 30 – RTX 3060. Jego ceny wystartują od poziomu 329 dolarów amerykańskich, a prezentację modeli niereferencyjnych zapowiedzieli, między innymi, ASUS, Colourful, EVGA, Gainward, Gigabyte, Innovision 3D, KFA2, MSI, Palit, PNY i Zotac.

fot. NVIDIA

Pozostaje mieć nieśmiałą nadzieję, że w tym przypadku, problemy z dostępnością okażą się nieco mniejsze, niż w przypadku droższych modeli, choć, jak wiadomo, nadzieja…

fot. ZOTAC

Kluczowe parametry RTX 3060 prezentują się następująco:

13 TFLOPS – wydajność shaderów

25 TFLOPS – wydajność rdzeni RT dla ray tracingu

101 TFLOPS – wydajność rdzeni Tensor dla techniki NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling)

192-bitowy interfejs pamięci

12 GB pamięci GDDR6

fot. NVIDIA

Laptopów nie zabraknie

O ile dostępność kart graficznych GeForce RTX 30xx to wciąż pieśń przyszłości, tak o możliwość zakupu laptopa wyposażonego w mobilny układ z tej serii, powinniśmy być spokojni. Wszystko dlatego, że jeszcze w tym miesiącu, zgodnie z deklaracjami NVIDII, do sprzedaży trafi ponad 70 laptopów, wyposażonych w karty RTX 3060, RTX 3070 i RTX 3080.

fot. NVIDIA

Choć mowa o układach mobilnych, o TDP dostosowanym do ciasnej obudowy notebooka, osiągane wyniki, w dalszym ciągu, mają imponować. NVIDIA twierdzi, że mobilny RTX 3080 jest w stanie zapewnić płynną rozgrywkę w Microsoft Flight Simulator… na trzech monitorach. Ten film ma być na to dowodem:

Wygląda na to, że istotnie, wydajność serii RTX 30xx w laptopach jest na tyle wysoka, że szukający sprzętu do gier będą mogli spojrzeć na przenośne komputery bardziej przychylnym okiem, niż dotychczas. Powyższy film przedstawia Microsoft Flight Simulator, a jak pisał Kuba w recenzji tej gry, w kwestii podzespołów nie ma miejsca na żarty.

fot. NVIDIA

Ofertę dla graczy uzupełnią laptopy NVIDIA Studio, dedykowane profesjonalistom, potrzebującym wysokiej mocy obliczeniowej układu graficznego w niewielkim laptopie.

Prezentację NVIDII ciężko skomentować jakkolwiek inaczej, niż tylko wymownym ziewnięciem. W dalszym ciągu czekamy na to, by z omawianych możliwości sprzętu móc skorzystać. Czyżby zakup laptopa z nowym RTXem był lepszym rozwiązaniem, niż czekanie, aż w sklepach pojawią się karty do komputerów stacjonarnych? Jak myślicie, czy 2021 będzie rokiem laptopów gamingowych?