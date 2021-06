Nowy realme smart TV to tani telewizor z bardzo dobrą specyfikacją

realme chce być producentem, który oferuje nie tylko smartfony, ale też inne „smart” urządzenia, jak telewizory. Marka nie jest już świeżynką w tym segmencie, a teraz wprowadziła na rynek model, którym klienci byli bardzo zainteresowani.

Bazul Kochar, Product Manager realme, w trakcie dzisiejszej prezentacji nowego telewizora zdradził, że wielu klientów chciało wiedzieć, czy dostępny już model z 32-calowym ekranem (który swoją drogą jest najlepiej sprzedającym się smart TV z oferty marki realme) doczeka się nowej wersji. Teraz już wiemy, że tak!

Specyfikacja realme smart TV Full HD 32″

Producent podkreśla przede wszystkim, że w nowym modelu zwiększono rozdzielczość z HD do Full HD 1920×1080 pikseli, co przy zachowaniu takiej samej przekątnej przełożyło się na znacznie większe zagęszczenie pikseli, a tym samym na ostrzejszy obraz. Jednocześnie udało się też zapewnić 85% pokrycie przestrzeni kolorów NTSC.

Najnowszy model wykorzystuje również ekskluzywny dla telewizorów realme Chroma Boost Picture Engine, który poprawia jakość wyświetlanych treści, bowiem automatycznie dostosowuje jasność, kontrast i kolory. Użytkownicy mogą jednak też wybrać jeden z ośmiu predefiniowanych trybów, m.in. Standard, Vivid, Movie, Sport, Game czy Energy Saving.

Producent nie omieszkał się także pochwalić, że realme smart TV Full HD 32″ jest „bezramkowy”, ponieważ ramki dookoła ekranu mają szerokość zaledwie 8,7 mm.

Jeżeli natomiast chodzi o dźwięk, to generować go będzie system czterech głośników (dwa tweetery + dwa pełnozakresowe głośniki) o mocy 24 W. Do tego nie zabrakło też technologii Dolby Audio. Ponadto specyfikacja realme smart TV Full HD 32″ obejmuje system Android TV z dostępem do Asystenta Google i wbudowanym Chromecastem.

Na pokładzie realme smart TV Full HD 32″ znajdują się też czterordzeniowy, 64-bitowy procesor MediaTek z rdzeniami ARM Cortex-A53 1,1 GHz i grafiką Mali-470 MP3 oraz 1 DDR3 RAM i 8 GB wbudowanej pamięci na aplikacje. Do tego model ten oferuje również trzy złącza HDMI i dwa USB, a także łączność z wykorzystaniem Bluetooth 5.0 i WiFi.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że realme dodaje do urządzenia pilot z klawiszami do szybkiego uruchamiania Nertflixa, YouTube, Amazon Prime Video i wspomnianego już Asystenta Google.

Cena realme smart TV Full HD 32″

Regularna cena realme smart TV Full HD 32″ została ustalona w Indiach na 18999 rupii, co po bezpośrednim przeliczeniu jest równowartością ~970 złotych. To zatem bardzo atrakcyjna kwota. Co więcej, pierwsi klienci będą mogli kupić ten sprzęt o 1000 rupii taniej, tj. za równowartość ~920 złotych.

Sprzedaż w Indiach rozpocznie się 29 czerwca 2021 roku.