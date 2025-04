Powstanie nowy portal rządowy dla obywateli Polski

Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało uruchomienie nowej platformy pod adresem cyber.gov.pl. Za pośrednictwem nowego portalu mieszkańcy Polski będą mogli m.in. zgłaszać incydenty związane z cyberbezpieczeństwem, jednak jego funkcjonalność nie ograniczy się tylko do tego.

Do czego posłuży nowy, rządowy portal cyber.gov.pl?

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że nowa platforma, która zostanie uruchomiona pod adresem cyber.gov.pl, zapewni dostęp do wszystkich usług i narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa. Według deklaracji resortu, ma to być „centralny punkt kontaktu dla wszystkich uczestników krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”.

Za pośrednictwem nowego portalu będzie można zgłaszać incydenty oraz zapoznać się z ostrzeżeniami i komunikatami, a także skontaktować z CSIRT-sami (Zespołami Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego). Ponadto platforma umożliwi automatyczną wymianę danych z organami ścigania i innymi instytucjami.

Serwis cyber.gov.pl zintegruje już istniejące narzędzia, takie jak moje.cert.pl, s46, bezpiecznedane.gov.pl czy szkolenia PWCyber i będzie dostępny zarówno dla instytucji publicznych, jak i obywateli.

Znacznie wzrosła liczba incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem

Uruchomienie nowej platformy jest reakcją na rosnącą liczbę incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem. Podczas dzisiejszej konferencji minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, który równocześnie pełni rolę Pełnomocnika Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, przekazał, że w 2024 roku wpłynęło 627 tysięcy zgłoszeń incydentów – możliwych naruszeń, co oznacza wzrost aż o 60% w porównaniu do 2023 roku.

Sam CSIRT NASK zarejestrował wzrost liczby zgłoszeń o 64%, a liczba incydentów w jego rejestrze wzrosła z 80267 do 103449. Dziennie obsługiwał on w 2024 roku 283 incydentów, podczas gdy w 2023 roku było to 220.

Ministerstwo Cyfryzacji podało, że w 2024 roku CSIRT-y poziomu krajowego zarejestrowały łącznie 111660 incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego, natomiast CSIRT NASK 103449 przypadków (o 29% więcej względem 2023 roku). Równocześnie CSIRT GOV i CSIRT MON odnotowały odpowiednio o 15% i 28% mniej incydentów, jednak summa summarum liczba zarejestrowanych incydentów tego typu w skali kraju wzrosła o 23%.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że w trakcie całego 2024 roku odnotowano aż o 57% więcej tzw. incydentów poważnych, tj. takich, które mogą wpływać na ciągłość działania instytucji, a także aż o 58% więcej incydentów w sektorze publicznym.

Aby zwiększyć cyberbezpieczeństwo Polski, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.