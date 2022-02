Produkcja nowego iPada Air oraz iPhone’a SE właśnie wystartowała

Pierwszy miesiąc nowego roku za nami, a to oznacza, że coraz bliżej do wiosennych nowości od Apple. W związku z tym nowe urządzenia trafiają do produkcji – mowa o nowej generacji iPada Air i iPhone’a SE.

iPad Air i iPhone SE z chipem A15

Japoński blog Mac Otakara informuje, że dostawcy Apple rozpoczęli już produkcję iPada Air piątej generacji i iPhone’a SE trzeciej generacji. Raport opiera się na chińskich źródłach, z których wynika, że oba urządzenia zachowają sporo ze swoich poprzedników.

iPhone SE 2022 ma otrzymać taką samą konstrukcję obudowy, co obecny model wydany w 2020 roku. Wielka szkoda, że Apple nie pokusiło się o zmianę wzornictwa – z taką stylistyką może być ciężko zawojować rynek. Zmiany natomiast znajdziemy pod maską. Za napędzanie nowego smartfona Apple ma odpowiadać chip Apple A15 Bionic, który znamy z ubiegłorocznej linii iPhone 13 – przyrost mocy będzie zatem znaczący. Co więcej, nowy iPhone SE zyska tym samym obsługę 5G.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku iPada Air piątej generacji. Napędzany on będzie chipem A15 Bionic – tablet zyska zatem nieco mocy obliczeniowej i wsparcie dla sieci 5G. Oprócz tego spodziewamy się zobaczyć 12-megapiksleowy, ultraszeroki aparat przedni z obsługą Center Stage i poczwórną, wielotonową diodę doświetlającą na tyle. To w zasadzie jedyne nowości, o których wiemy na tę chwilę. Stylistyka ma pozostać bez zmian.

Przypomnijmy zatem, że obecna generacja dysponuje 10,9-calowym ekranem, z dość skromnymi ramkami dookoła – zresztą, aktualne iPady zaliczyły ogromny postęp pod względem designu i iPad Air mocno teraz przypomina iPada Pro. Z informacji wynika, że nie zobaczymy w nowym tablecie Face ID – nadal będzie dostępny czytnik odcisku palców Touch ID.

Niestety, dokładna data premiery pozostaje tajemnicą. Wiele plotek sugeruje jednak, że nowy tablet i smartfon powinnyśmy zobaczyć już wiosną tego roku – najprawdopodobniej w marcu lub kwietniu.