Nowy Chromebook Lenovo sprawdzi się także jako tablet

Nowy Chromebook Lenovo jest niezwykły. Będzie można go wykorzystać także jako tablet – mowa zatem o wielofunkcyjnym urządzeniu 2 w 1. Co jeszcze do zaoferowania będzie miał ten laptop i ile będzie kosztował?

Lenovo IdeaPad Flex 3i – Chromebook 2 w 1, a także… tablet

Wszystko wskazuje na to, że Lenovo odświeża swojego zeszłorocznego taniego, 11-calowego Chromebooka Flex 3i, który dedykowany był dla niewymagających uczniów czy pracowników oświaty. Tegoroczna wersja natomiast jest ogromnym krokiem naprzód, ponieważ laptop nie dość, że dostaje większy ekran, to producent odświeżył design.

Laptop będzie miał na pokładzie 12,2-calowy wyświetlacz pracujący w poszerzonych w pionie, modnych proporcjach 16:10 ze znacznie cieńszym obramowaniem, co nadaje całości „aktualnego” designu. Oczywiście pozostaje tu funkcja Flex, zatem można korzystać z urządzenia w formie tabletu lub w trybie namiotu. Wyświetlacz jest oczywiście dotykowy.

Z dodatkowych funkcji warto wspomnieć o certyfikacji TUV, która gwarantuje niską emisję światła niebieskiego przez panel, bezpośrednio wpływającą na komfort korzystania z urządzenia.

źródło: Notebookcheck

A jak z resztą specyfikacji technicznej?

Lenovo IdeaPad Flex 3i Chromebook (12-calowy) będzie napędzany przez najnowsze energooszczędne procesory Intela z serii N – N100 lub N200. Wspierać je będzie 4 lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 64, lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej eMMC. Bateria ma oferować do 12 godzin pracy na jednym ładowaniu, co jest naprawdę dobrym wynikiem.

W odpowiedniej wersji jesteśmy w stanie uzyskać nawet kamerkę o rozdzielczości Full HD 1080p oraz wsparcie technologii bezprzewodowej WiFi 6E. Co więcej, w Chromebooku Lenovo znajdzie się miejsce na złącze USB-C, USB-A oraz czytnik kart microSD.

IdeaPad Flex 3i Chromebook będzie sprzedawany w dwóch wersjach – szarej i granatowej, w cenie zaczynającej się od 479 euro (równowartość ~2240 złotych). Oczekuje się, że jego sprzedaż rozpocznie się w maju 2023 roku.