Allegro nieustannie wprowadza zmiany. Duża część z nich kierowana jest przede wszystkim do sprzedających – kupujących raczej one nie interesują, jeśli nie dotyczą ich bezpośrednio. W tym przypadku jest jednak inaczej, bo klienci bardzo chętnie korzystają z kuponów rabatowych, jeżeli mają taką możliwość.

Trudno nadążyć za wszystkimi zmianami, jakie wprowadza najpopularniejsza w Polsce platforma e-commerce. A robi ona to regularnie, dlatego sprzedający powinni być z nimi na bieżąco, ponieważ duża część dotyczy właśnie ich. Wśród zapowiedzianych dziś pojawiła się jednak informacja, która z pewnością zainteresuje również klientów.

Reklama

Sprzedający na Allegro będą mogli udostępnić klientom kupony rabatowe

Kto nie lubi zaoszczędzić podczas zakupów? To zupełnie naturalne, że każdy z tego korzysta, jeśli tylko nadarzy się taka okazja, bo w końcu po co kupować coś drożej, gdy można dostać to taniej?

Allegro poinformowało dziś o kolejnej porcji zmian, na które muszą przygotować się sprzedający. Jedna z nich jest jednak szczególnie ciekawa z punktu widzenia kupujących, ponieważ okazuje się, że wkrótce będą mogli oni skorzystać z kuponów rabatowych.

fot. Pixabay

Sprzedający od 5 lipca 2021 roku lub „krótko po tej dacie” będą mogli udostępnić w swoich ofertach kupony rabatowe. Co ciekawe, część sprzedających już korzysta z tej opcji w ramach przeprowadzanych testów, zatem niewykluczone, że natknęliście się na takowe w ostatnim czasie.

Ważna informacja dla sprzedających jest taka, że udostępnianie kuponów rabatowych nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Ponadto zostaną one wyświetlone m.in. na listach ofert i ich stronach w formie specjalnego oznaczenia przy cenie przedmiotu:

Klienci będą mogli odebrać kupony rabatowe bezpośrednio z oferty sprzedającego i obniżyć cenę przedmiotu podczas zakupu.

To zdecydowanie jedna z największych nowości, jakie pojawią się na uwielbianej przez Polaków (i nie tylko) platformie zakupowej. Jestem ogromnie ciekawy, jak chętnie sprzedający będą z niej korzystać, ponieważ to tylko od nich zależy, jakie oferty ewentualnie przygotują dla kupujących.

Przy okazji warto przypomnieć, że podobne rozwiązanie od dawna jest dostępne dla osób kupujących na przykład na AliExpress. Najczęściej rabaty nie są specjalnie duże, ale zdarzają się oferty, przy których można zaoszczędzić już całkiem sporą sumkę.