Atak wymierzony w Surface Pro. Oto nowe urządzenia „2 w 1” od Lenovo

Microsoft jest bardzo wierny swojej linii urządzeń hybrydowych. Tablety Surface Pro sprzedawane są już w siódmej generacji, a na rynku wciąż jest bardzo mało urządzeń, które by z nimi bezpośrednio rywalizowały. Do gry wraca jednak Lenovo z modelami Yoga Duet 7i oraz IdeaPad Duet 3i.

To nie pierwsze Lenovo „2 w 1”

Segment hybryd, czyli tabletów z dołączaną klawiaturą miał swoje wzloty i upadki. Wokół centralnej nici produktów Microsoft Surface Pro kręciły się także konstrukcje innych producentów, takich jak Lenovo czy Acer. Takie modele jak IdeaPad Miix 700 czy Switch Alpha 12 wydawały się udowadniać, że na tym rynku będzie coraz ciaśniej, po czym… wszystko ucichło. Przez jakiś czas nikt poza Microsoftem nie zajmował się rozwijaniem idei urządzeń hybrydowych i wydawało się, że tak zostanie. Lenovo postanowiło jednak jeszcze raz spróbować.

Dlatego zaprezentowano dwa nowe urządzenia: Lenovo Yoga Duet 7i oraz Lenovo IdeaPad Duet 3i. Oba pracują na procesorach Intela, mają odłączane klawiatury, podstawki w surface’owym stylu oraz współpracują z wszechstronnymi rysikami. To prawdziwa konkurencja dla hybryd od Microsoftu.

Yoga Duet 7i

Tablet z Windowsem 10 na pokładzie jest bezpośrednim rywalem nowego Surface Pro. Jego ekran IPS o rozdzielczości 2K ma 13 cali i wąskie ramki. Zapewnia 100-procentowe pokrycie palety barw sRGB i 450-nitową jasność, co może przydać się mobilnym twórcom. W środku działa procesor Intel Core i7 10. generacji, zapewniając wysoką wydajność – na ile to możliwe dla układu o niskim napięciu. Do tego trzeba dodać współpracę z grafiką Intel Iris Plus, pamięcią DDR4 (do 16 GB) oraz dyskiem SSD (do 1 TB). Całość zasila bateria zapewniająca ponad 10 godzin działania.

Sprzęt wyposażono w łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 oraz opcjonalnie modem LTE/4G, więc pracować na nim będzie można niemalże wszędzie.

Świetne możliwości zapewnia ładowane pióro Lenovo E-Color Pen, które ma wbudowany czujnik, umożliwiający pobieranie kolorów z wzorników lub dowolnego obiektu – wystarczy go dotknąć końcówką pióra, naciskając jednocześnie przycisk. Pobrany kolor można zastosować w dowolnej grafice utworzonej w popularnych aplikacjach, takich jak Adobe Photoshop, Adobe InDesign i Adobe Illustrator. Brzmi to świetnie.

Cena Yoga Duet 7i na razie nie jest znana. Do Polski trafi w drugiej połowie 2020 roku.

IdeaPad Duet 3i

Druga z hybryd wydaje się być niższym modelem, przeznaczonym bardziej dla uczniów i studentów, którym przyda się mobilny komputer z Windowsem 10. To znacznie mniejszy sprzęt, z 10,3-calowym ekranem o jasności 330 nitów i pracującym w rozdzielczości Full HD.

Z tego powodu obudowa z etui waży wyraźnie mniej niż w Yoga Duet 7i, bo 0,86 kg. IdeaPad Duet 3i wyposażono w Bluetooth 5.0 oraz opcjonalny modem LTE, więc o ile nie zabraknie zasięgu, będziemy mogli działać online. Akcesoria obsłużą dwa gniazda USB-C, z czego jednym naładujemy baterię pozwalającą na nawet 7 godzin działania. Maksymalna pamięć operacyjna to 8 GB RAM, zaś dysk eMMC to nie więcej niż 128 GB. Rzecz będzie więc chyba walczyć o klienta z Surface Go 2.

źródło: informacja prasowa