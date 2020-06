Oto nowe budżetowce Motoroli: Moto G Fast oraz Moto E. Widać oszczędności

Ponieważ niedawno poznaliśmy flagowe propozycje Motoroli z zagiętymi ekranami, czas na nowe smartfony z niższej półki. W sieci pojawił się już komplet oficjalnych informacji o nowych Moto G Fast oraz Moto E.

Motorola Moto G Fast

Choć Moto G Fast brzmi, jakby smartfon miał wyznaczać jakieś nowe standardy w kwestii szybkości działania urządzeń mobilnych, nie rości sobie prawa do nazywania się flagowcem. Zresztą – nawet by nie mógł. Rzut okiem na specyfikację od razu ujawnia jej bardziej przystępny cenowo rodowód.

Co znajdziemy w nowej Motce? Oto podstawowe podzespoły:

ekran 6,4″ LCD HD+ o proporcjach 19:9

procesor Qualcomm Snapdragon 665

3 GB RAM

32 GB pamięci wewnętrznej

aparat główny:

– 16 Mpix (f/1.7, 1.12μm) z możliwością nagrywania wideo w UHD (30 kl./s) lub Full HD (60 kl./s)

– 2 Mpix (f/2.2, 1.75μm), do zdjęć makro (2 cm)

– 8 Mpix (f/2.2, 1.12μm), szerokokątny 118º

– 16 Mpix (f/1.7, 1.12μm) z możliwością nagrywania wideo w UHD (30 kl./s) lub Full HD (60 kl./s) – 2 Mpix (f/2.2, 1.75μm), do zdjęć makro (2 cm) – 8 Mpix (f/2.2, 1.12μm), szerokokątny 118º aparat przedni 8 Mpix (f/2.0, 1.12μm)

pojedynczy slot na kartę SIM 4G LTE

slot na karty microSD

port słuchawkowy

Bluetooth 5.0 (brak NFC)

USB-C

bateria 4000 mAh, 10 W

system Android 10

wymiary: 161,87×75,7×9,05 mm

waga: 189 g

powłoka chroniąca przed zachlapaniem

Biorąc pod uwagę tak podstawowy zestaw części, a mam na myśli tutaj przede wszystkim 3 GB RAM, mam naprawdę spore wątpliwości co do tego, czy Moto G Fast okaże się rzeczywiście taka „fast”. Przy niewielkiej pamięci operacyjnej trudno na to liczyć. Ewentualne braki ma rekompensować niska cena – w USA urządzenie kosztuje 199 dolarów.

Zobaczymy, czy Motorola Moto G Fast trafi do Polski, a jeśli tak, to czy coś zmieni się w jej konfiguracji, i jaka będzie jej cena.

Motorola Moto E

Jeśli myśleliśmy, że to Moto G Fast będzie najsłabszym i najtańszym urządzeniem w portfolio Motoroli, to już wyprowadzam z błędu. Przed Wami Moto E – typowy tani telefon, którego specyfikacja każe spojrzeć w kalendarz, by upewnić się, że żyjemy w 2020 roku.

Nie dość, że budżetowiec ma słabszy procesor i aparat, to będzie ładowany przez microUSB, a system będzie musiał radzić sobie z zadaniami dysponując jedynie 2 GB RAM. Podstawowa lista podzespołów przedstawia się tak:

ekran 6,2″ LCD HD+ o proporcjach 19:9

procesor Qualcomm Snapdragon 632

2 GB RAM

32 GB pamięci wewnętrznej

aparat główny:

– 13 Mpix (f/2.0, 1.12μm) z PDAF

– 2 Mpix (f/2.2, 1.75μm) jako czujnik głębi

– 13 Mpix (f/2.0, 1.12μm) z PDAF – 2 Mpix (f/2.2, 1.75μm) jako czujnik głębi aparat przedni 5 Mpix (f/2.0, 1.12μm)

pojedynczy slot na kartę SIM 4G LTE

slot na karty microSD

port słuchawkowy

Bluetooth 4.2 (brak NFC)

microUSB

bateria 3550 mAh, 5 W

system Android 10

wymiary: 159,77×76,56×8,65 mm

waga: 185 g

powłoka chroniąca przed zachlapaniem

Motorola Moto E została wyceniona na 149,99 dolarów. Czekamy na informacje dotyczące jej pojawienia się i wyceny w Polsce – oczywiście o ile do jej premiery w naszym kraju rzeczywiście dojdzie.

źródło: Phone Arena