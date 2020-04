Nubia odświeża swoje logo – prostota i czytelność

Chyba każdy wie, że sporo siły marki tkwi w jej rozpoznawalności. Składają się na nią nie tylko same produkty czy materiały reklamowe, ale także nazwa czy logo danego producenta. Nie inaczej jest w przypadku smartfonów, czego dobrym przykładem jest „nadgryzione jabłko” – chyba nie muszę nikomu mówić, o jakim producencie myślę? Marka Nubia zdecydowała się na rebranding i udostępniła swoje nowe, odświeżone logo – będzie czytelniej.

Chińska Nubia to marka, która istnieje już całkiem długo, choć nadal nie doczekała się w Europie popularności czy rozpoznawalności. Jeśli śledzicie Tabletowo i to, co dzieje się na rynku smartfonów, to wiecie, że śledzimy poczynania tej marki – pisaliśmy chociażby o zaprezentowaniu przezroczystego smartfona Nubia Red Magic 5G Transparent Edition czy gamingowym modelu Nubia Red Magic 5G.

Ba, na początku 2017 roku recenzowaliśmy dla Was trzy smartfony ze stajni Nubia – były to odpowiednio Nubia Z9 Max, Nubia Z11 Mini czy Nubia Z11 Mini S. Dlaczego o tym wspominam? Myślę, że mimo pojawiania się na portalu informacji na temat tego producenta, sporej części z Was może wydawać się, że to jakaś firma-krzak, która powstała całkiem niedawno. Niemniej, Nubia jest na rynku dosyć długo, z tym że… jest bardzo kiepsko rozpoznawalna.

Nubia walczy o silną markę

Nie sądzę, aby głównym problemem marki Nubia było mało rozpoznawalne logo, ale nie da się ukryć, że dotychczas trzeba było wiedzieć, że to Nubia, aby być w stanie przeczytać nazwę producenta. Zresztą, zerknijcie sami.

Bez wiadomości, czego szukamy, trudno powiedzieć, co właściwie kryło się w logo – „nuoio” z dziwnymi kropkami? No, spójrzmy wreszcie na nową propozycję producenta.

Myślę, że nie trzeba nic dodawać – jest prosto, estetycznie i czytelnie. Na pewno lepiej, ale czy na pewno nowocześnie? Tę kwestię pozostawiam Waszej ocenie. Myślę, że to zmiana na plus, choć oczywiście zmiana logo nie polepszy nagle smartfonów producenta i w celu stworzenia rozpoznawalności firmy potrzeba czegoś więcej. Podobno to dopiero początek – pożyjemy, zobaczymy.

