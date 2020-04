Minecraft Dungeons wygląda zaskakująco dobrze i trafi do Xbox Game Pass

Minecraft stał się globalnie rozpoznawalną marką – chyba mało kto mógłby się z tym nie zgodzić. Oprócz rekordowo popularnej głównej gry (w którą zagrać możemy na dosłownie WSZYSTKICH znaczących platformach), marka obecna jest również w postaci osobnej gry fabularnej (która dostępna jest między innymi na platformie Netflix), a nawet w formie gry AR dostępnej na smartfony. I to nie koniec nowych gier z tego uniwersum!

O nowej grze ze świata Minecrafta słyszeliśmy już od dawna a ostatnio informacji o Minecraft: Dungeons pojawiało się w sieci coraz więcej. W końcu Mojang pochwalił się oficjalną datą premiery swojej najnowszej gry, a także garścią konkretów. I moim zdaniem jest na co czekać!

„Minecraft Diablo”?

Gdy pierwszy raz zapowiadano Minecraft Dungeons, to podchodziłem dość sceptycznie do całego tego projektu. Wydawało mi się to nieco naciągane, no bo jak to — Minecraft jako pełnoprawny konkurent Diablo? Czy to w ogóle może się udać? Najwyraźniej… tak!

Na pierwszych screenshotach i nagraniach z Minecraft Dungeons widać, że nowy tytuł Mojangu to nie pierwsza lepsza gra odcinająca kupony od popularnej marki. Już na pierwszy rzut oka można się przekonać, że twórcy włożyli mnóstwo wysiłku w Minecraft Dungeons i pewny jestem, że gra znajdzie masę zainteresowanych graczy — nie tylko tych najmłodszych.

Minecraft Dungeons to przygodowa gra akcji z elementami RPG, przedstawiona w rzucie izometrycznym. Grafika, fabuła, jak i cały świat nawiązują oczywiście, jak można się domyślić do Minecrafta, a głównym daniem gry będzie czteroosobowy tryb kooperacyjny, dostępny zarówno lokalnie, jak i przez sieć.

Premiera już za kilka miesięcy!

Oficjalna premiera Minecraft Dungeons została zaplanowana na 26 maja 2020 roku. Gra dostępna będzie na PC, PlayStation 4, Xbox One, a także Nintendo Switch i w przyszłości będzie oferować cross-play pomiędzy platformami. Co ciekawe, gra będzie już w dniu premiery dostępna w abonamencie Xbox Game Pass!

Czekacie na Minecraft Dungeons?

Źródło: minecraft.net, YouTube

– nowy serwis Tabletowo o Internecie Rzeczy. Sprawdź!