Nowe gry w NVIDIA GeForce NOW – świeża dostawa dobrych produkcji

Trudno jest utrzymać graczy przy usługach wymagających comiesięcznej opłaty, jednak firma NVIDIA zdaje się posiadać tę cenną umiejętność i przyciąga coraz więcej graczy do swojej wizji cloud gamingu. W tym miesiącu do GeForce NOW trafi naprawdę sporo nowych gier i, co najważniejsze, znaczna większość z nich to naprawdę świetne tytuły.

Obiecująca aktualizacja zawartości

W ramach GeForce NOW możemy ograć sporo wartościowych produkcji, jednak ostatnio usługę opuściło kilka znaczących studiów, które zrezygnowały z udostępniania swoich gier w ramach rozgrywki w chmurze. Był to spory cios dla firmy NVIDIA, ale ta dość szybko zrehabilituje się w oczach użytkowników swojej platformy.

Dalsze wsparcie usługi zapowiedział Ubisoft i kolejne, dość spore oznaki współpracy francuskiego giganta gier wideo z zielonymi możemy dostrzec już teraz w postaci sporej ilości tytułów Ubi wprowadzonych do GeForce NOW.

Lista (moim zdaniem) najciekawszych gier wchodzących w skład cotygodniowej aktualizacji usługi prezentuje się następująco:

Assassin’s Creed w wydaniu Director’s Cut,

Assassin’s Creed II w wersji Deluxe,

Assassin’s Creed III Remastered,

Assassin’s Creed: Brotherhood,

Assassin’s Creed: Revelations,

Assassin’s Creed: Rogue,

Darksiders: Warmastered ,

Divinity: Original Sin (wersja classic),

Far Cry,

Far Cry 3,

Gothic 3,

Heroes of Might & Magic III w wersji HD,

Heroes of Might & Magic V wraz z dodatkiem Dzikie Hordy,

Hitman: Absolution,

Stoneshard ,

Streets of Rogue,

Superhot,

The Shattering,

This Is the Police,

Trine 2: Complete Story.

Zdecydowanie jest w czym wybierać, a nowych produkcji jest jeszcze więcej.

Co dalej z GeForce NOW?

Chociaż po ostatnich przetasowaniach w bibliotece obsługiwanych przez usługę NVIDII gier, wielu graczy zapewne opuści szeregi jej subskrybentów, to na ich miejsce z pewnością wkroczy wielu nowych użytkowników. GeForce NOW wciąż ewoluuje i szczególnie w okresie pandemii przyciąga do siebie coraz więcej ciekawskich osób, które chcą przetestować bądź co bądź wciąż nowatorski w świadomości graczy cloud gaming.

O losach platformy zapewne zadecydują kolejne rezygnacje i podejmowane z dużymi wydawcami współprace, jednak to koniec końców katalog gier pozostanie tym, co zatrzyma przy usłudze najwięcej graczy. Nawet najbardziej atrakcyjna cena nie może gwarantować utrzymywania ciągłego zainteresowania GeForce NOW, jeśli użytkownicy nie będą mieli nic ciekawego do ogrania.

Źródło: informacja prasowa