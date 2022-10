Na horyzoncie RTX-y 4000, a NVIDIA ulepsza popularny model karty graficznej

Wielkimi krokami pierwsze karty graficzne z serii GeForce RTX 4000 zbliżają się do sklepów, a w sieci pojawiły się informacje, że producent „daje kopa” jednemu z popularnych układów ze średniej półki cenowej, a mianowicie GeForce RTX 3060 Ti.

Różne modele, podobne nazwy

NVIDIA ma naprawdę dziwne pomysły na nazewnictwo niektórych swoich produktów. Przykładem są dwie karty z poprzedniej generacji opartej na architekturze Ampere – „standardowy” GeForce RTX 3080 w wersji 10 GB, a także nieco ulepszona wersja RTX-a 3080 z 12 GB pamięci wideo. Poza większą ilości VRAM-u, układy mają inne procesory graficzne, gdzie 12-gigabajtowa wersja ma 8960 rdzeni CUDA, zaś 10-gigabajtowa – 8704 rdzenie.

Podobna sprawa ma się w przypadku nowej generacji. Do sprzedaży trafią bowiem dwa modele RTX 4080 – w wersji 16- i 12-gigabajtowej, które będą różnić się od siebie nieco bardziej. Niestety, na pierwszy rzut oka trudno to rozpoznać, co dla mniej rozeznanego w temacie użytkownika może okazać się problemem – nazwa niestety nie określa bezpośrednio wydajności.

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti dostanie „kopa”. Co zmieniono?

Podobna sytuacja jest w przypadku nowej wersji RTX 3060 Ti, która pojawiła się na oficjalnej brytyjskiej stronie sklepu NVIDII. Karta została bowiem ulepszona – otrzymała szybszą pamięć wideo. Podstawowy model RTX-a 3060 Ti ma 8 GB GDDR6 14 Gbps, a nowy wariant skorzysta ze znacznie szybszej pamięci GDDR6X 19 Gbps, która najprawdopodobniej pozytywnie wpłynie na wyższą wydajność.

źródło: wccftech

Procesor graficzny pozostanie taki sam, a więc mówimy tylko o lekkim odświeżeniu, który ma na celu zapewnienie użytkownikom szybszej propozycji w tej samej cenie. Zrzut ekranu sugeruje, że karta będzie kosztowała tyle samo, co GeForce RTX 3060 z pamięcią GDDR6, czyli 369 funtów (równowartość ~ 2050 złotych), natomiast warto dodać, że w polskich sklepach wersja Ti realnie kosztuje około 3000 złotych.

Czy karta faktycznie trafi na nasz rynek? Ciężko powiedzieć, jednak jest szansa, że wersja GDDR6 całkowicie zostanie zastąpiona przez GeForce RTX 3060 Ti z 8 GB pamięci GDDR6X. Czy to krok NVIDII w stronę walki z nadchodzącymi kartami Intel ARC Alchemist? Być może.