Opera 57 na Androida już dostępna. Wśród nowości lepszy tryb offline

Właściciele urządzeń działających pod kontrolą Androida mogą pobrać Operę 57. Nowa wersja wprowadza usprawnienia w trybie offline, ulepszony szybki dostęp, a także udogodnienia dla osób oglądających filmy na YouTube.

Nowe możliwości stron offline

Opera, podobnie jak konkurencyjne przeglądarki, umożliwia zapisanie stron internetowych lokalnie w pamięci smartfona lub tabletu. Dzięki temu, wybrane artykuły możemy przeczytać później, gdy przykładowo mamy słaby dostęp do internetu.

Aktualizacja dodaje funkcję wyboru lokalizacji, w której ma być zapisana strona internetowa. To przydatne rozwiązanie w przypadku urządzeń z niewielką pamięcią wbudowaną – dane można trzymać na karcie pamięci. Dodatkowo, możliwe jest teraz wygodne przenoszenie stron offline między różnymi urządzeniami, korzystając z prostych operacji na plikach. Dodano jeszcze kilka usprawnień w interfejsie, jak np. rozmiary plików na liście, zaktualizowane ikony oraz odpowiednie oznaczenie na pasku adresu.

Szybszy dostęp do często odwiedzanych stron

Twórcy Opery zauważyli, że użytkownicy ich przeglądarki często sięgają do paska adresu, gdy dana strona nie jest umieszczona wysoko na ekranie szybkiego wybierania. Dodatkowo, niektórzy wpisują więcej znaków niż jest to konieczne, aby przejść do często odwiedzanego adresu.

W celu ułatwienia korzystania z funkcji szybkiego wybierania, zdecydowano się wprowadzić autouzupełnianie na pasku adresu. Teraz, gdy strona znajduje się na liście szybkiego dostępu, wystarczy wpisać kilka znaków zgodnych z jej tytułem lub adresem URL, aby podpowiedź pojawiła się automatycznie na pasku adresu. Pozostaje tylko kliknąć na podpowiedź i od razu możemy przejść do strony internetowej, bez konieczności szukania jej na liście szybkiego dostępu czy wpisywania dłuższego ciągu znaków.

YouTube i inne usprawnienia

Materiały wideo umieszczone na YouTube można oglądać bezpośrednio z poziomu Opery. Jeśli jednak preferujemy mobilną aplikację i nie chcemy za każdym razem potwierdzać, aby dany film został uruchomiony w zewnętrznej apce, to można teraz ustawić opcję automatycznego przełączania się na aplikację YouTube.

Ulepszeń doczekał się wbudowany portfel kryptowalut. Aktualizacja obejmuje obsługę witryn Web 3.0 z domenami .crypto, .eth i .xyz. Ponadto, rozszerzono dostępność funkcji Crypto Buy o kolejne regiony.

