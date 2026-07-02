agd seeger superslush maszyna do slushy
Seeger SuperSlush (Źródło: Seeger | MediaExpert)
Sprzęt

Nowa marka AGD w Polsce. Spełni Twoje marzenie z dzieciństwa

Bartosz Kaja·
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Sprzęt
Nowa marka AGD w Polsce. Spełni Twoje marzenie z dzieciństwa

Za dzieciaka każdy marzył o tym, aby móc codziennie jeść gofry i popijać je mrożonymi napojami. Debiutująca właśnie na polskim rynku marka AGD może już teraz spełnić drugą część tego marzenia.

Co oferuje Seeger SuperSlush?

Za dystrybucję produktów Seeger odpowiada Upun – firma, która prowadzi na polskim rynku rozwój takich marek jak Jonr, Cecotec czy Proove. SuperSlush to jednocześnie pierwszy sprzęt szeroko dostępny na polskim rynku, jak i flagowy produkt producenta.

Jak sama nazwa podpowiada, maszyna specjalizuje się w przygotowywaniu mrożonych napojów. Seeger SuperSlush w ramach siedmiu automatycznych programów pozwala na szybkie przyrządzenie m.in. slushy, shake’ów, frappe czy koktalji energetycznych. Maksymalna pojemność urządzenia wynosi 2 litry, pobór mocy to 200 W, a czas przygotowania jednego napoju trwa od 15 do 20 minut.

agd seeger superslush maszyna do slushy
Seeger SuperSlush (źródło: Seeger | MediaExpert)

Jako że mało kto pije dwa litry mrożonego napoju na hejnał, SuperSlush – dzięki funkcji podtrzymywania chłodu – może utrzymać napój w nienaruszonej temperaturze przez cztery godziny.

Ci, którzy nienawidzą faktu, że każde wyciągnięcie tego typu maszyny wiąże się z obowiązkowym czyszczeniem, docenią za to program automatycznego czyszczenia, który wymaga od nas dolania wody i uruchomienia wspomnianej funkcji. Całość obsługuje się za pomocą wbudowanego panelu dotykowego.

agd seeger superslush maszyna do slushy
Seeger SuperSlush (źródło: Seeger | MediaExpert)

Jakie produkty Seeger pojawią się w przyszłości?

Seeger SuperSlush został wyceniony na polsim rynku na 999 złotych i jest już dostępny w sklepach sieci MediaExpert. Dystrybutor przewiduje, że w najbliższym czasie powinny pojawić się na rynku kolejne sprzęty sygnowane logiem Seeger. mowa tu m.in. o czajnikach elektrycznych, tosterach, ekspresach do kawy, airfryerach czy parownicach do ubrań. Póki co nie wiadomo, jak dynamicznie ma przebiegać ekspansja producenta.

Gdzie kupić?

Seeger SuperSlush

agd seeger superslush maszyna do slushy
ok. 999 zł
(Przybliżona cena z dnia: 2 lipca 2026)
Media Expert
Zawiera linki afiliacyjne.
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