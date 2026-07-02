Nowa marka AGD w Polsce. Spełni Twoje marzenie z dzieciństwa

Za dzieciaka każdy marzył o tym, aby móc codziennie jeść gofry i popijać je mrożonymi napojami. Debiutująca właśnie na polskim rynku marka AGD może już teraz spełnić drugą część tego marzenia.

Co oferuje Seeger SuperSlush?

Za dystrybucję produktów Seeger odpowiada Upun – firma, która prowadzi na polskim rynku rozwój takich marek jak Jonr, Cecotec czy Proove. SuperSlush to jednocześnie pierwszy sprzęt szeroko dostępny na polskim rynku, jak i flagowy produkt producenta.

Jak sama nazwa podpowiada, maszyna specjalizuje się w przygotowywaniu mrożonych napojów. Seeger SuperSlush w ramach siedmiu automatycznych programów pozwala na szybkie przyrządzenie m.in. slushy, shake’ów, frappe czy koktalji energetycznych. Maksymalna pojemność urządzenia wynosi 2 litry, pobór mocy to 200 W, a czas przygotowania jednego napoju trwa od 15 do 20 minut.

Seeger SuperSlush (źródło: Seeger | MediaExpert)

Jako że mało kto pije dwa litry mrożonego napoju na hejnał, SuperSlush – dzięki funkcji podtrzymywania chłodu – może utrzymać napój w nienaruszonej temperaturze przez cztery godziny.

Ci, którzy nienawidzą faktu, że każde wyciągnięcie tego typu maszyny wiąże się z obowiązkowym czyszczeniem, docenią za to program automatycznego czyszczenia, który wymaga od nas dolania wody i uruchomienia wspomnianej funkcji. Całość obsługuje się za pomocą wbudowanego panelu dotykowego.

Seeger SuperSlush (źródło: Seeger | MediaExpert)

Jakie produkty Seeger pojawią się w przyszłości?

Seeger SuperSlush został wyceniony na polsim rynku na 999 złotych i jest już dostępny w sklepach sieci MediaExpert. Dystrybutor przewiduje, że w najbliższym czasie powinny pojawić się na rynku kolejne sprzęty sygnowane logiem Seeger. mowa tu m.in. o czajnikach elektrycznych, tosterach, ekspresach do kawy, airfryerach czy parownicach do ubrań. Póki co nie wiadomo, jak dynamicznie ma przebiegać ekspansja producenta.