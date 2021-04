Nokia poszukuje projektanta UX. Czyżby dni czystego Androida były policzone?

Według nieoficjalnych informacji, producent smartfonów marki Nokia może mieć w planach stworzenia własnej nakładki. Czyżby więc dni „czystego Androida” były policzone…?

Praca szuka człowieka

Na portalu LinkedIn można znaleźć ogłoszenie HMD Global, za pośrednictwem którego poszukiwana jest osoba na stanowisko projektanta ds. doświadczeń użytkownika. Sam opis jest dosyć lakoniczny i nie wskazuje wprost na to, czym dokładnie będzie zajmowała się osoba piastująca wspomniane stanowisko.

Wśród wymaganych kompetencji znajdują się m.in. posiadanie doświadczenia w projektowaniu makiet i prototypów graficznych elementów interfejsu użytkownika takich jak menu, karty i widżety. Do obowiązków pracownika będzie należało, jak wskazuje nazwa, zapewnienie jak najlepszych doświadczeń klienta końcowego w obcowaniu z sprzętami należącymi do fińskiej marki.

fot. Kacper Żarski / Tabletowo.pl

Niewykluczone, że HMD Global nie planuje od razu wprowadzać wizualnej rewolucji w smartfonach marki Nokia. Na pierwszy ogień mogą pójść pojedyncze elementy interfejsu lub preinstalowane aplikacje, których swoją drogą na start wielu nie uświadczymy.

W poszukiwaniu własnego „ja”

Nokia zdążyła zyskać renomę marki najbardziej dbającej o regularne aktualizacje systemu i poprawek zabezpieczeń. Niewiele złego można powiedzieć także o pomocy technicznej, która jest solidna.

Co więcej, HMD Global jest też jedynym, aktywnym członkiem powoli odchodzącego w zapomnienie programu Android One. Zaprezentowanie światu czegoś nowego, wyróżniającego smartfony Nokii na tle konkurencji z pewnością nie zaszkodzi HMD Global. Wręcz przeciwnie.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Wydaje się, że Nokia może pójść w ślady Motoroli, która odnalazła złoty środek pomiędzy oferowaniem prawie że dziewiczego Androida, a oddawaniem do dyspozycji klientów funkcji, których próżno szukać u konkurencji (mowa tu przede wszystkim o rozbudowanym systemie gestów Moto).

Na ten moment trudno jednak przewidzieć, czy HMD Global zamierza jedynie trochę „podrasować” czystego Androida na smartfonach marki Nokia, czy przygotowuje się do całkowitego „przykrycia” go własnym interfejsem, podobnie jak robi to zdecydowana większość producentów. Widać jednak, że program Android One znów traci na popularności i zapędy Finów mogą być tego pokłosiem.