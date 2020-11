HMD Global ogłasza premierę telefonów Nokia 8000 4G oraz Nokia 6300 4G. Nie na to liczyliśmy...

HMD Global opiekuje się marką Nokia na rynku mobilnym i dziś przyszło nam zapoznać się z nowymi urządzeniami tej marki. Zaprezentowano telefony Nokia 6300 4G oraz Nokia 8000 4G.

Nokia 6300 4G i Nokia 8000 4G w ofercie HMD Global

Nokia 6300 4G i Nokia 8000 4G to w gruncie rzeczy dwa podobne do siebie urządzenia, mające nawiązywać do kultowych telefonów Nokii sprzed lat i jednocześnie wprowadzających je w świat internetu LTE oraz popularnych aplikacji.

Nokia 8000 4G

Po części cel ten został osiągnięty. Oba telefony korzystają z dobrodziejstw sieci 4G, i choć nie działają na Androidzie, a na KaiOS, można na nich korzystać z Facebooka, YouTube’a czy Google Maps. Mają nawet wbudowanego Asystenta Google, umożliwiającego wydawanie komend głosowych. Można też użyć ich jako hot-spotu, co może być szczególnie przydatne ze względu na długi czas pracy na baterii. Oba telefony napędza ten sam procesor – Qualcomm Snapdragon 210.

Kiedy design nie nadąża za możliwościami

Wszystkie atuty nowych Nokii brzmią nieźle, ale odniosłem wrażenie, że projektanci odpowiedzialni za wizerunek odświeżonych modeli, mieli ręce związane napiętym budżetem. Obudowy telefonów są z poliwęglanu. Nokia 8000 4G wygląda odrobinę szlachetniej dzięki powłoce przypominającej szkło oraz metalicznemu wykończeniu ramki.

Nokia 6300 4G

Wyglądu Nokii 6300 4G przeboleć jednak nie mogę, bo pamiętam jeszcze feeling klasycznej Nokii 6300, o częściowo metalowej obudowie. Tutaj nawiązania do modelu sprzed lat zredukowano do odpowiedniego kształtu klawiatury alfanumerycznej i podobnego układu przycisków. To wszystko. Szczerze mówiąc, znacznie lepiej prezentowały się grafiki tworzone przez fanów niż produkt, który dostarczył HMD Global.

Nokia 6300 4G i Nokia 8000 4G są tylko cieniem dawnych modeli Nokii. Już nawet „banan” 8110 4G bardziej przypominał swój pierwowzór, dzięki odsuwanej zasłonce klawiatury. W przypadku dwóch nowych telefonów HMD Global, sztuka ta raczej kiepsko się udała.

Oba urządzenia dostępne będą w Polsce na początku grudnia: