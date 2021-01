Nokia 6.3/6.4 na renderach – szykujcie się na rozsądnie wyceniony smartfon z poczwórnym aparatem

W 2019 roku zadebiutowała Nokia 6.2, która niestety w zeszłym roku nie doczekała się swojego następcy. O tym, że ten jednak się pojawi plotkuje się od przeszło pół roku. Teraz, za sprawą renderów, możemy przyjrzeć się bliżej nadchodzącemu modelowi. Nie wiemy tylko, czy będzie to Nokia 6.3 czy raczej 6.4 – tak jak to miało miejsce wcześniej, gdy nastąpił przeskok nazewnictwa z X.2 do X.4.

Nokia 6.3/6.4 to kontynuacja wzornictwa

Dzięki Steve’owi z OnLeaks wiemy, że nadchodzący smartfon wygląda podobnie do swojego poprzednika. Projektanci Nokii nie zdecydowali się na drastyczne zmiany wzornictwa i kontynuują to, co zaprezentowali w modelu 6.2. Na froncie mamy zatem ekran z wycięciem w kształcie łezki o przekątnej 6,45 cala, a na tyle okrągłą „wyspę” z czterema aparatami.

Nokia 6.3/6.4 (źródło: OnLeaks)

Póki co, nie ma żadnych informacji dotyczących specyfikacji modułów fotograficznych zastosowanych w urządzeniu widocznym na renderach. Poprzednie plotki sugerowały jednak, że w Nokii 6.3 może znaleźć się aparat do selfie 16 Mpix, a na tyle moduł główny 24 Mpix, aparat ultraszerokokątny 12 Mpix, aparat do zdjęć typu makro 2 Mpix i moduł 2 Mpix do wychwytywania głębi.

Nokia 6.3/6.4 (źródło: OnLeaks)

Skaner odcisków palców, znajdujący się poprzednio na tyle urządzenia, powędrował tym razem na prawy bok i został zintegrowany z przyciskiem power. Nokia 6.3/6.4 na swoim lewym boku będzie posiadać slot SIM i dodatkowy przycisk, najprawdopodobniej dedykowany Google Assistant.

Nokia 6.3/6.4 (źródło: OnLeaks)

Na spodzie urządzenia USB typu C, a także mikrofon i głośnik. Na górze odnajdziemy natomiast słuchawkowe gniazdo 3,5 mm minijack.

Nokia 6.3/6.4 (źródło: OnLeaks)

Na tym etapie brakuje dokładnych szczegółów specyfikacji sprzętowej. Ciężko zatem wyrokować, co może być największym atutem nadchodzącej Nokii 6.3/6.4. Raczej nie będzie to procesor, gdyż plotki przewidują SoC Snapdragon 675 lub Snapdragon 730.

Na premierę musimy jeszcze chwilę poczekać

Nie mamy żadnych oficjalnych dat premiery, ale wg „leakstera”, tej należy spodziewać się nie później niż w kwietniu. Do tego czasu z pewnością na rynku wylądują różne ciekawe urządzenia na tej półce cenowej. Jeśli już o tym mowa, to urządzenie powinno być wycenione średnio na 250 euro (~1130 złotych) za swój podstawowy wariant z 3 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci na dane. Czy będzie to odpowiednia cena? Z pewnością zweryfikuje to rynek, na którym do czasu premiery nowej Nokii może zaroić się od ciekawych urządzeń w podobnej cenie.