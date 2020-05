W czerwcu No Man’s Sky zawita na Xbox One i PC w ramach Xbox Game Pass

Po wczorajszej bardzo słabej zapowiedzi Games with Gold na czerwiec miło mi ogłosić, że chociaż Xbox Game Pass nie zawiedzie w przyszłym miesiącu, bo do rąk graczy (zarówno tych PC, jak i konsolowych) trafi jedna z ciekawszych gier ostatnich lat — No Man’s Sky.

Chyba każdy gracz słyszał kiedyś chociaż raz o No Man’s Sky, bo swojego czasu była to całkiem głośna gra… z kilku powodów. U podstaw jest to niezwykle ciekawy i ambitny projekt, który polega na losowo generowanych poziomach — każda z eksplorowanych przez nas planet jest unikatowa, a wraz z nią również i odwiedzone miejsca i odkryta flora i fauna. Do tego wszystkiego dochodzi wiele ciekawych mechanik survivalowych, a także zaskakująco wciągająca fabuła.

Początki No Man’s Sky były dla twórców bardzo trudne, jednak z biegiem lat Hello Games wyszło na prostą i nie tylko naprawiło wszystkie znaczące błędy swojej gry, ale nawet dodało do niej masę nowej zawartości. Niespełna rok temu do No Man’s Sky trafiła ogromna (i co najważniejsze — bezpłatna) aktualizacja o nazwie BEYOND, która ostatecznie udowodniła, że No Man’s Sky zasługuje na drugą szansę u graczy.

Poniżej zobaczyć możecie zwiastun wspomnianej aktualizacji No Man’s Sky BEYOND:

No Man’s Sky zadebiutuje w Xbox Game Pass już w czerwcu – zarówno na konsoli i PC.

Niestety nie znamy jeszcze dokładnej daty dodania tej gry do usługi abonamentowej Microsoftu.

Cała sytuacja jest dla mnie o tyle zabawna, że No Man’s Sky było mocno wspierane finansowo i marketingowo przez PlayStation w okolicach premiery i prędzej spodziewałbym się tej gry np. w abonamencie PlayStation Plus.

No Man’s Sky debiutowało na rynku 9 sierpnia 2016 roku na PlayStation 4 i PC a niecałe dwa lata później na Xbox One.

Skusicie się na zagranie w No Man’s Sky w abonamencie Xbox Game Pass?

Źródło: Xbox News