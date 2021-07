nju mobile ma dla nowych abonentów bonusowe 60 GB, a T-Mobile daje klientom 1 GB internetu w roamingu EU

Czas skorzystać z kolejnych promocji od operatorów. Tym razem mamy darmową paczkę wakacyjnego internetu od T-Mobile oraz solidny bonus 60 GB dla nowych klientów od nju mobile.

Zacznijmy od nju mobile

Ziemniaczany operator ma dla nas promocję, w której nowi klienci sieci zyskają po podpisaniu umowy abonamentowej aż 60 GB internetu. Pula ta jest dzielona na dwa równe pakiety po 30 GB każdy. Będą one aktywne przez 30 dni od chwili uruchomienia promocji, a więc abonent dostanie 30 GB bonusowego internetu przez dwa miesiące. By zyskać dodatkowy internet, należy wysłać SMS o treści WAKACJE na numer 80855. Akcja kończy się 31 sierpnia. Niestety, przeznaczona jest ona wyłącznie dla nowych klientów nju mobile, więc abonenci regularnie opłacający faktury tym razem nie zyskają nic.

Reklama

Co ciekawe, choć nju mobile blokuje współdzielenie bonusowego pakietu między numerami i da się je wykorzystać tylko na numerze, z którego był aktywowany, to nie ma przeszkód, by uruchomić bonus na dodatkowych numerach, jeśli podpisywaliśmy umowę w opcji para lub trio (z dwoma lub trzema kartami SIM). Wysyłając SMS-a z każdego z osobna, otrzymamy w sumie 120 GB lub 180 GB internetu. Całkiem przyjemnie! Więcej informacji znajdziecie w Regulaminie.

W T-Mobile – rozruchowa paczka wakacyjna

Planując zagraniczne wakacje w lipcu, może nam się przydać dodatkowy internet dostępny w roamingu UE. Właśnie to jest prezentem, który rozdaje T-Mobile w tym tygodniu.

Bonusowy pakiet 1 GB może nie jest duży, ale czasem i tyle wystarczy, by uchronić nas przed dodatkowymi kosztami za przesył danych za granicą. Można go uruchomić od 2 do 4 lipca w aplikacji Mój T-Mobile lub przez wysłanie bezpłatnej wiadomości SMS o treści „HF” na numer 80800. Paczka zostanie uruchomiona w ciągu 72 godzin. Co ważne, pakiet jest ważny przez 30 dni od momentu aktywacji – i to niezależnie od tego, czy jesteśmy użytkownikami na kartę, mamy MIX-a czy też opłacamy abonament. Praktyczna rzecz!

Dodatkowy internet przyda nam się podczas podróży do lub przejazdu przez kraje w strefie roamingowej 1A UE, do której zaliczają się: Austria, Azory, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Gujana Francuska, Gwadelupa, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Madera, Malta, Martynika, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Reunion, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspy Kanaryjskie.