Operator daje ci 100 złotych – co robisz? Bierzesz czy kręcisz nosem?

Końcówka roku to znakomita okazja do tego, by rozejrzeć się za darmowymi prezentami od operatorów sieci komórkowych. Na przykład nju mobile przygotowało dla swoich klientów kupon o wartości 100 złotych.

100 złotych od nju mobile

Skoro dają, to trzeba brać! Zwykle prezenty od operatorów w grudniu sprowadzają się do jakichś dodatkowych gigabajtów „na święta”. Niektórzy wykazują się nieco większą finezją i przygotowują akcje i promocje, nad którymi rzeczywiście można się zastanowić.

Wystarczy rzucić okiem na prezent, który przygotowało nju mobile. Klienci sieci mogą korzystać z kuponu o wartości 100 złotych, który można wykorzystać podczas zakupów wybranych telefonów lub urządzeń. Dzięki temu wyposażymy się nieco taniej w wymarzony sprzęt.

Kupony będzie można realizować na stronie orange.pl/esklep. Będą one wysłane stopniowo do klientów ze zgodami marketingowymi. Wszyscy, którzy nie lubią jednak czekać, mogą poprosić o kupon wysyłając SMS o treści KUPON pod 80855.

Kupon upoważnia do zakupu telefonu lub urządzenia:

na raty w ofercie bez abonamentu,

na raty z abonamentem Orange (przy przeniesieniu numeru, migracji z nju mobile lub przy zakupie nowego numeru).

Trzeba tylko pamiętać, że kupon jest ważny 7 dni od momentu otrzymania go. Akcja trwa od 29 listopada do 22 grudnia i skierowana jest do klientów ze stażem minimum 6 miesięcy. Ciekawostka: W przypadku zakupu urządzenia na raty z abonamentem Orange zniżka wynosi 120 złotych (5 złotych x 24 miesiące). Kupon obniża cenę urządzenia, a cena abonamentu pozostaje bez zmian.

Więcej informacji znajdziecie na stronie promocji.