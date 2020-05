Nju: bezpłatne 9 GB internetu, razy dwa

Należąca do Orange marka Nju Mobile ogłosiła kolejną transzę darmowych gigabajtów dla swoich klientów. Tym razem klienci Nju mogą aktywować bezpłatny pakiet 9 GB – i to dwukrotnie.

#zostańwdomu i ciesz się bezpłatnymi gigabajtami internetu

Mimo, że od ogłoszenia stanu epidemii minęło już ponad 1,5 miesiąca, a poszczególne obostrzenia są etapami łagodzone, operatorzy nie przestają wspierać swoich klientów darmowymi paczkami danych do wykorzystania w czasie, gdy zapotrzebowanie na internet domowy ciągle jest wyższe niż zazwyczaj. Kolejną akcję rozpoczął operator sieci Nju Mobile, który poinformował o możliwości aktywacji bezpłatnego pakietu 9 GB internetu.

Kogo obejmuje oferta?

Zgodnie z informacją na stronie internetowej Nju Mobile, z bezpłatnych gigabajtów danych mogą skorzystać zarówno klienci oferty na abonament, jak i na kartę. Co istotne, mogą z nich skorzystać również osoby, które aktywowały paczki danych w kwietniu.

Jak aktywować?

By włączyć pakiet danych, należy wysłać wiadomość SMS o treści START na numer 80955 (Nju na abonament) albo 80855 (Nju na kartę). Aktywacja pakietu będzie potwierdzona SMS-em zwrotnym. Pakiet można włączyć dwukrotnie, co oznacza, że dany użytkownik może otrzymać łącznie 18 GB bezpłatnego transferu danych. Korzystający z oferty W parze powinni aktywować promocję na numerze głównym – paczka danych będzie wówczas współdzielona przez oba numery.

Aktywacji pakietów można dokonać do 31 maja 2020 roku. Zachowują ważność do końca okresu rozliczeniowego, w którym zostały aktywowane, a w przypadku oferty na kartę – 31 dni od momentu aktywacji. Szczegółowy regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej marki.

Bezpłatne gigabajty internetu od operatorów mobilnych towarzyszą ich użytkownikom od rozpoczęcia trwania pandemii. Warto pamiętać o ich aktywacji i wykorzystywać je do realizacji spraw, które do tej pory wykonywaliśmy wychodząc z domu, a które równie skutecznie można załatwić przez internet. Udostępniając darmowy dostęp do internetu operatorzy starają się wspierać swoich klientów w trudnych czasach, kiedy dla własnego bezpieczeństwa najlepiej ograniczyć do minimum fizyczne kontakty z innymi ludźmi.

Powyższa promocja dotyczy korzystających z oferty Nju Mobile. Zachęcamy również do sprawdzenia, co oferują obecnie pozostali.

Źródło: Nju Mobile