Nintendo ma tempo jak Internet Explorer. Pięć lat czekania na funkcję w aplikacji

Albo Japończycy dopiero co przypomnieli sobie, że zapomnieli wprowadzić przydatnej opcji w swojej aplikacji, albo oddział za to odpowiedzialny nie należy do najszybciej pracujących w korporacji.

Reklama

Wyślij zaproszenie przez apkę Nintendo Switch Online

Mogłoby się wydawać, że implementacja aplikacji uzupełniającej doświadczenia z konsoli oznacza, że otrzymamy dopracowany produkt, którego rozwój przebiega w podobnym tempie, co sprzętu z którym współpracuje. Dla Nintendo taka sytuacja nie jest tak oczywista, więc dopiero po ostatniej aktualizacji możemy w końcu wysyłać zaproszenia do znajomych poprzez Nintendo Switch Online App. Pięć lat po premierze aplikacji!

Posiadacze aplikacji Nintendo Switch Online czekali na ten widok pięć lat (fot. Bartosz Kaja/Tabletowo.pl)

Jeżeli opis z oficjalnej strony aplikacji w Sklepie Play to dla Was za mało, powyżej macie dowód z mojego konta, że opcja wysyłania zaproszeń do znajomych znajduje się w sekcji profilowej pod zakładką „Friend requests”. Oczywiście, jako że za aplikację odpowiada Wielkie N, nie mogło obyć się bez zabawnej i absurdalnej sytuacji. Choć na premierę stosownej opcji czekaliśmy pięć lat, okazuje się, że przyjąć zaproszenie możemy tylko na Switchu!

Karuzela śmiechu w wykonaniu Nintendo

Patrząc na działania Nintendo nie da się nie mieć złośliwego uśmiechu na twarzy. Choć Switch to nie tylko genialny koncept, ale jedna z moich najbardziej ulubionych konsol, to lista głupot, jakie Japończycy zrobili w ciągu ponad pięciu lat od premiery może nie nadaje się na książkę, ale przynajmniej na małą broszurkę lub poradnik.

Nintendo Switch OLED (źródło: Nintendo)

Przykład: sprzęt nie ma wbudowanej opcji czatu głosowego. Ten dostępny jest z poziomu wspomnianej dzisiaj aplikacji. Jednak jeśli chcecie korzystać z tej opcji musicie… opłacić abonament Nintendo Switch Online. Podobnie jest z zapisywaniem gier w chmurze – albo zapłacicie 165 złotych rocznie za abonament, albo Wasze save’y będą przechowywane wyłącznie w pamięci konsoli. Choć konsola ma wbudowany moduł Bluetooth, opcja bezpośredniego połączenia słuchawek do konsoli pojawiła się dopiero rok temu.

Ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale.