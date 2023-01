To początek końca. Niebawem nie kupimy systemu Windows 10 od Microsoftu

Windows 10 – dla niektórych najlepszy bądź jeden z najlepszych systemów operacyjnych, jakie wydał w swojej historii Microsoft. Z uwagi na to, że obecnie firma technologiczna skupia się „jedenastce”, to poprzednie duże wydanie systemu powoli jest wygaszane. Jak się okazuje, już niebawem nie kupimy licencji „dziesiątki” prosto od Microsoftu.

Microsoft kończy sprzedaż Windows 10

Coś się kończy, coś zaczyna – następstwa są naturalną koleją rzeczy w naszym świecie. Microsoft ostatnimi czasy musi podejmować wiele ważnych decyzji. Na początku miesiąca już definitywnie zakończony został żywot kultowego Windowsa 7 (i mniej udanego Windows 8.1), zakańczając wsparcie techniczne dla tych systemów operacyjnych. Styczeń się jeszcze nie skończył, a gigant technologiczny z Redmond dokonuje kolejnego dużego kroku.

Tego wyglądu chyba nigdy nie zapomnimy….

Microsoft informuje, że 31 stycznia będzie ostatnim dniem, w którym będziemy mieli możliwość kupna systemu Windows 10 za sprawą oficjalnej strony producenta. Jednocześnie 31 stycznia będzie ostatnim dniem, w którym pobierzemy stamtąd system. Czasu na działanie jest więc niewiele.

Sprawa dotyczy trzech wersji oprogramowania: dwóch dedykowanych komputerom domowym, czyli Home oraz Professional, a także Workstation. To dość niespodziewana informacja, patrząc na to, że „dziesiątka” będzie wspierana jeszcze przez następne 2,5 roku – aż do 14 października 2025.

Najwyraźniej Microsoft chce zachęcić potencjalnych klientów do zakupu nowszego Windowsa 11, który będzie wspierany znacznie dłużej niż Windows 10.

Gdzie można kupić system Windows 10?

Sklep Microsoftu jest obecnie tylko jednym z wielu miejsc, w których da się kupić legalnego Windowsa. Możemy go przykładowo dostać u partnerów Microsoftu w wersji Box – wtedy mamy pewność, że dostaniemy oryginał. Ponadto możemy kupić urządzenie z preinstalowanym systemem, gdzie klucz jest już „wbity” po wyciągnięciu laptopa lub PC z pudełka.

Windows 11 na pewno będzie zyskiwał na funkcjonalności – i finalnie znacznie większa liczba użytkowników korzystających z oprogramowania Microsoftu, będzie przechodzić na najnowszą wersję Okien. Po ponad 7 lat od premiery, która miała miejsce w połowie 2015, Windows 10 powoli zbliża się ku emeryturze.