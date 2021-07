NickWatch – inteligentny zegarek, który powstał we współpracy z Nickelodeon

Podczas targów MWC w Barcelonie, grupa mediowa ViacomCBS Networks International zaprezentowała swój pierwszy smartwatch przeznaczony dla rodzin z dziećmi. Ma on zapewnić rozrywkę, edukację i komunikację.

Dzieci powinny polubić NickWatch

NickWatch wyposażono w rozbudowane funkcje, które zapewnią najmłodszym dostęp do rozrywki dostarczanej przez bohaterów Nickelodeon. Dodatkowo umożliwi kontakt z rodziną i przyjaciółmi oraz zachęci do aktywności fizycznej. Produkt ma odzwierciedlać filozofię kanału telewizyjnego Nickelodeon, którego celem jest łączenie zabawy z edukacją.

Reklama

NickWatch

NickWatch ma zachęcić dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia, przez odpowiednie programy, które zaangażują do pracy nie tylko ciało, ale i umysł. Urozmaiceniem będzie możliwość wspólnych wypraw razem z przyjaciółmi, którzy również posiadają NickWatcha. Natomiast funkcje rozrywkowe opracowano na podstawie kultowych produkcji Nicelodeona. Wśród nich znajdziemy zabawne filtry do zdjęć, ruchome efekty dźwiękowe oraz instrumenty muzyczne grające zgodnie z ruchami dłoni. Producent zapewnia, że lista atrakcji będzie na bieżąco uzupełniana o kolejne gry, naklejki i inne funkcje.

Rodzice będą w stałym kontakcie z dziećmi

Smartwatch umożliwi komunikację za pomocą wiadomości tekstowych lub połączeń głosowych. Rodzic będzie mógł wysłać SMS, na który dziecko będzie mogło odpowiedzieć za pomocą wcześniej ustawionych szybkich odpowiedzi, wiadomości głosowej, emotikonów lub zdjęć. Nie zabraknie też funkcji dzwonienia do zapisanych kontaktów lub odbierania od nich połączeń. Opiekunowie będą mogli też utworzyć czaty grupowe, timery, przypomnienia czy ankiety.

SMS na NickWatchu

Same wiadomości i połączenia to jednak nie jedyna funkcja dzięki, której rodzice mogą pilnować swoich pociech. NickWatch pozwoli rodzicom, opiekunom i innym członkom rodziny na podejrzenie lokalizacji w czasie rzeczywistym za pomocą GPS, Wi-Fi czy danych komórkowych. Będą oni potrzebowali jedynie odpowiedniej aplikacji na smartfona.

Podgląd lokalizacji NickWatcha

W zestawie razem z zegarkiem znajdzie się obudowa na niego, opaska z elementami przedstawiającymi bohaterów kreskówek, druga opaskę premium dla dorosłych oraz ładowarka LED z motywem wybranej postaci. Niestety, póki co nie jest jeszcze znana dostępność oraz ceny NickWatcha. Producent przekazał, że zostaną one przedstawione w późniejszym terminie.