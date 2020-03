Darmowy Netflix? Nie dajcie się nabrać!

Niestety, obecną sytuację starają się wykorzystać cyberprzestępcy. Na popularności zyskuje fałszywa promocja, która podobno ma zapewnić darmowy dostęp do Netflixa.

Netflix nie jest dostępny za darmo

Na serwisach społecznościowych pojawiają się spreparowane posty, które starają się wprowadzić w błąd. Według zawartych informacji, Netflix ma oferować darmowe przepustki osobom pozostającym w kwarantannie ze względu na epidemię koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto, wysyłane są wiadomości tekstowe o podobnej treści.

Potencjalne ofiary zachęcane są do jak najszybszego skorzystania z oferty – liczba przepustek do darmowego Netflixa ma być ograniczona. Do postów i wiadomości dołączony jest link prowadzący do fałszywej strony. Bardziej wyczulone osoby już w tym miejscu powinny nabrać podejrzeń – domena nie jest zgodna z oryginalnym adresem strony internetowej serwisu streamingowego.

Po kliknięciu na link, otwiera się strona internetowa, na której ofiara proszona jest o zaktualizowanie informacji rozliczeniowych. Podobno to niezbędny krok, aby otrzymać bezpłatny dostęp do całej biblioteki Netflixa. Oczywiście tak naprawdę cel jest zupełnie inny – cyberprzestępcy chcą wyciągnąć wrażliwe dane. Nie ma mowy o żadnym darmowym Netflixie.

Atak skierowany jest głównie w mieszkańców USA, ale niewykluczone, że z czasem zostanie rozszerzony o kolejne regiony. Tak, jak najbardziej może w końcu trafić do Polski i to możliwe, że w bardziej rozbudowanej formie.

Netflix odniósł się już do sprawy

Rzecznik firmy w odpowiedzi udzielonej serwisowi Business Insider wyraźnie zaznaczył, że nie jest obecnie prowadzona żadna promocja zapewniająca darmowy dostęp do Netflixa. Nadal, jeśli chcemy oglądać ulubione seriale i filmy, musimy płacić miesięczny abonament.

Podobnych akcji może niebawem przybywać. Należy więc ostrożnie podchodzić do informacji o darmowym dostępie do Netflixa, Spotify i innych usług. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto poszukać potwierdzenia w zaufanych źródłach – np. oficjalna strona internetowa danej firmy czy serwisy technologiczne. Dodam, że na Tabletowo.pl staramy się na bieżąco informować Was o każdej interesującej promocji.

źródło: Business Insider

