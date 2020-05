Promocja: Netflix bez opłat przez pół roku w T-Mobile

Netflix to niewątpliwie jeden z najpopularniejszych serwisów VOD zarówno na świecie, jak i w samej Polsce. W jego ofercie znaleźć można wiele klasyków i nowe produkcje, o których jest głośno w ostatnim czasie (na przykład „Dom z papieru”). Obecni i nowi klienci T-Mobile będą od teraz mogli uzyskać pół roku dostępu do tej platformy za darmo.

Netflix za darmo na pół roku w T-Mobile

Klienci T-Mobile, którzy zdecydują się na ofertę „M”, będą mogli przez pół roku korzystać z Netflixa bez dodatkowych opłat. Operator dodaje w abonamencie także usługę Supernet Video, dzięki czemu oglądanie filmów i seriali na tej platformie nie zmniejszy dostępnej w pakiecie paczki internetu. Tej jest 15 GB (w kraju), a do tego użytkownicy otrzymają również nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne oraz nielimitowane SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci.

Umowa podpisywana jest na 24 miesiące i przez sześć miesięcy klient nie zapłaci ani złotówki za dostęp do Netflixa, a jedynie koszty abonamentu, które wynoszą 49 złotych miesięcznie. Kwota ta uwzględnia rabat 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za fakturę elektroniczną. Cały czas mowa tu jednak o wersji bez telefonu – w przypadku dobrania urządzenia, trzeba doliczyć ratę za nie (na przykład 50 złotych za Samsunga Galaxy A40 lub Galaxy A50).

Od siódmego miesiąca do rachunku doliczane będzie kolejne 30 złotych za korzystanie z Netflixa, ponieważ nie można z niego zrezygnować – to oferta pakietowa i takie są zasady. Tutaj warto doprecyzować, że T-Mobile udostępnia swoim klientom plan standardowy, który pozwala w tym samym czasie oglądać filmy i seriale na jednym ekranie w jakości SD. Standardowo kosztuje on 34 złotych miesięcznie, więc użytkownicy i tak zaoszczędzą (w sumie 72 złote).

Oferta skierowana jest zarówno dla nowych klientów (na start muszą oni ponieść opłatę aktywacyjną w wysokości 20 złotych), jak i obecnych, którzy przedłużą obecną umowę lub dokupią kolejną kartę SIM. W tym ostatnim przypadku mogą oni uzyskać dodatkowy rabat na abonament (od 5 zł do 15 zł) w ramach promocji „Rabaty rodzinne”.

Źródło: informacja prasowa