Mimo że powoli powracamy do „normalności”, to epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 jeszcze długo będzie dawała się we znaki różnym branżom. Jedną z najmocniej dotkniętych jest telewizyjna i kinowa, ponieważ produkcja treści w większości przypadków stanęła, przez co mnóstwo osób nie może pracować. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Netflix postanowili pomóc, ustanawiając fundusz pomocowy „Producenci pomagają ekipom”.

Netflix przekaże 2,5 mln zł na wsparcie freelancerów z polskiej branży telewizyjnej i kinowej

Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych informuje, że nieustannie poszukuje możliwości poprawy obecnej sytuacji w dialogu z ministerstwami, Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, samorządami, instytucjami finansowymi oraz partnerami z rynku filmowego.

Jednym z nich jest Netflix, który zgodził się wspólnie z KIPA utworzyć fundusz pomocowy „Producenci pomagają ekipom”, mający na celu wesprzeć członków ekip współtworzących różne produkcje audiowizualne. Amerykański gigant rynku VOD zadeklarował przekazanie 2,5 mln złotych na wsparcie freelancerów z polskiej branży telewizyjnej i kinowej – pieniądze te trafią do około 1000 osób.

Jak informuje Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, pomoc zostanie skierowana do członków ekip wszystkich pionów filmowych – filmowców pracujących przy scenografii, charakteryzacji, kostiumach, dźwięku oraz do operatorów zdjęć, asystentów kamer, focus pullerów i wielu innych reprezentujących zawody tzw. below the line (BTL).

Fundusz pomocowy „Producenci pomagają ekipom” da KIPA możliwość wsparcia najbardziej potrzebujących osób z branży z alternatywnych, innych niż publiczne, źródeł finansowania. Jak bowiem zauważa inicjator akcji, Polski Instytut Sztuki Filmowej wziął na siebie gros pracy związanej z niwelowaniem skutków obecnego kryzysu.

Inicjatywa niewątpliwie jest godna pochwały. W drugiej połowie maja 2020 roku opublikowane zostaną kryteria umożliwiające uzyskanie pomocy i procedura naboru wniosków od osób zainteresowanych. Wszystkie informacje pojawią się na dedykowanej stronie internetowej.

Ofiarność Netflixa pozytywnie zaskakuje tym bardziej w świetle ostatnich doniesień, według których tzw. tarcza antykryzysowa 3.0 może zmusić go do płacenia ogromnych kwot na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tym roku mowa o kwocie rzędu blisko 6,5 mln złotych (daninę serwisów VOD określa się mianem „podatku od Netflixa”).

Źródło: Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych