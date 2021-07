NeoBuds Pro mają zapewnić bezprzewodowy dźwięk Hi-Res za jedyne 99 dolarów

Rynek bezprzewodowych słuchawek TWS na przestrzeni ostatnich lat mocno się rozrósł. Nie brakuje mniej i bardziej znanych producentów, którzy mają w swojej ofercie tego typu urządzenia. Nic dziwnego, bowiem swoboda, jaką oferują tego typu słuchawki, jest nieoceniona. Problemem często pozostaje jakość, która jest często traktowana po macoszemu. Edifier obiecuje, że jego najnowsze słuchawki NeoBuds Pro zaoferują bezprzewodowy dźwięk wysokiej jakości w rozsądnej cenie.

Słuchawki NeoBuds Pro zapowiadają się nieźle

Edifier to firma, która kojarzona jest ze sprzętów audio, oferujących niezłą jakość dźwięku. Nic dziwnego, że jej najnowsza kampania crowdfundingowa momentalnie osiągnęła cel, pięciokrotnie go przebijając w mniej niż 30 minut od startu. Producent zapowiedział nowe bezprzewodowe słuchawki TWS NeoBuds Pro. To oznacza jedno – świetny sprzęt skoncentrowany przede wszystkim na jakości audio.

(źródło: Edifier)

Aby móc mówić o wysokiej rozdzielczości audio, potrzeba możliwości odtwarzania częstotliwości w zakresie 30 do 40 Hz i obsługi jednego z dwóch kodeków LDAC lub LHDC. NeoBuds Pro spełniają odpowiednie wymagania, w związku z czym kwalifikują się jako certyfikowane słuchawki Hi-Res Audio.

Jak zauważa digitaltrends, jest tutaj jednak drobny haczyk. Kodek LHDC, wykorzystywany w tych słuchawkach, jest wspierany dopiero od Androida 10, ale jego implementacja należy do producentów sprzętu – póki co jest on obsługiwany w urządzeniach POCO, Xiaomi i Oppo. Na szczęście lista producentów implementujących hybrydowy kodek LHDC ciągle się rozszerza.

(źródło: Edifier)

Model NeoBuds Pro ma być połączeniem tego, co najlepsze na rynku słuchawek bezprzewodowych. Firma nie ukrywa, że wzorowała się na innych producentach. W związku z tym na pokładzie nie zabraknie wydajnej redukcji szumów ANC z różnymi trybami transparentności, co z pewnością ucieszy niejednego użytkownika. Dedykowana aplikacja pozwoli też skorzystać z korektora graficznego w celu dostosowania brzmienia do swoich preferencji. Zgodnie z trendami, urządzenie będzie można obsługiwać za pomocą gestów dotykowych.

Pozostała specyfikacja NeoBuds Pro obejmuje baterię pozwalającą na pracę do 6 godzin z wyłączonym ANC lub do 5 godzin z włączoną redukcją szumów. Dla fanów marki design nie jest nowością – czerpie on mocno z poprzednich konstrukcji producenta. Najistotniejsze jednak, że ponad wygląd postawiono wygodę, która (według deklaracji) ma stać na wyższym poziomie niż w popularnej konkurencji.

Do słuchawek NeoBuds Pro dołączone jest etui ładujące, skrywające w sobie port USB typu C, który wspiera szybkie ładowanie. Ma ono pozwolić na trzykrotnie naładowanie słuchawek. Ponadto etui ma też wskaźniki LED, określające zapas energii i jest wykonane z wykorzystaniem szczotkowanej stali nierdzewnej. Niestety, zabrakło obsługi ładowania bezprzewodowego.

(źródło: Edifier)

Dostępność i cena NeoBuds Pro

W chwili obecnej trwa przedsprzedaż NeoBuds Pro na platformie Indiegogo. Kampania crowdfundingowa wielokrotnie przekroczyła swój cel, a produkt jest już w fazie produkcji. Regularna cena NeoBuds Pro została ustalona na poziomie 129 dolarów, ale w przedsprzedaży i początkowej fazie regularnej oferty słuchawki można nabyć za 99 dolarów.

Wysyłka słuchawek ma rozpocząć się jeszcze w lipcu, a pierwsze egzemplarze już trafiają do recenzentów i influencerów. Jeśli jednak nie macie zaufania do tego typu platform i takiej formy zakupu, to pod koniec sierpnia NeoBuds Pro mają być dostępne na Amazonie, gdzie początkowo cena ma również wynosić mniej niż 100 dolarów.