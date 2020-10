Pełna cena gry. Mikrotransakcje. A teraz jeszcze reklamy. NBA 2K21 kopie sobie grób

Nie ma co ukrywać, NBA 2K21 nie ma łatwego życia. Tytuł ten pierwsze fale krytyki dostał jeszcze na długo przed premierą, gdy wydawca poinformował, że wersja gry na nową generację konsol będzie droższa od wersji na PlayStation 4 i Xbox One. Jak się okazuje, to nie koniec kontrowersji.

NBA 2K21 z niepomijalnymi reklamami w grze!

Najnowsza odsłona NBA od 2K nie została jakoś szczególnie ciepło przyjęta przez graczy i recenzentów, jednak ostatnia decyzja twórców… przelała czarę goryczy. W NBA 2K21 ujrzymy niepomijalne reklamy podczas ekranów wczytywania gry. Tak, w pełnopłatnym tytule AAA, w którym znajdziemy również mikrotransakcje.

Takiego podejścia do monetyzacji tytułu nie spotyka się zbyt często. Jak donosi pushsquare.com, coraz więcej graczy PS4 po ostatniej aktualizacji NBA 2K21, widuje niepomijalne reklamy podczas ekranów ładowania gry. Podobnie było z zeszłoroczną odsłoną tej serii. Przykład takiej reklamy możecie zobaczyć poniżej.

Co z reklamami na PS5 i Xbox Series?

Ciekawym zagadnieniem jest kwestia reklam na nowej generacji konsol, gdzie ekrany ładowania zostaną znacznie skrócone za sprawą wykorzystania dysków SSD. Tak więc, jeśli 2K zdecydowałoby się na umieszczenie reklam również i w tej wersji gry to oznaczałoby to prawdopodobnie… dłuższe ekrany ładowania, by cała reklama mogła się w ogóle odtworzyć.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Podejrzewam, że gracze raczej nie byliby z tego powodu jakoś szczególnie zadowoleni — choć patrząc na oceny NBA 2K21, mogę zaryzykować stwierdzeniem, że gorzej już być chyba nie może…

NBA 2K21 zadebiutowało na rynku 4 września 2020 roku na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i PC. A już w przyszłym miesiącu, równoczesną premierę wraz z rynkowym debiutem Xbox Series S|X i PlayStation 5 będzie miała wersja NBA 2K21 na nową generację konsol.

Zobacz też: