Nawet 6 GB RAM w tablecie. Huawei zaprezentował nowego MatePada 10.4

Wczorajsze informacje na temat premiery smartfonów Huawei Nova to nie wszystko – producent ten zaprezentował także nowy tablet z ekranem o przekątnej 10,4 cala.

Tablety o solidnej specyfikacji to rzadkość. I choć raczej niewielu z nas zdecydowałoby się na zakup takiego bez certyfikacji Google, to Huawei nie produkuje przecież sprzętów głównie na rynek europejski. Większość klientów tej firmy jest z Chin, i to właśnie dla nich powstał MatePad 10.4.

Naprawdę przyjemne podzespoły

Huawei MatePad 10.4 jest urządzeniem ze specyfikacją godną współczesnego urządzenia mobilnego. Ma 10,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości WUXGA+ (2000×1200 pikseli), o jasności 470 nitów. Co prawda nie jest to żaden OLED, a „jedynie” IPS, ale powinien zdecydowanie wystarczyć do oglądania wideo, czytania czy gier.

Sercem nowego dziecka Huawei jest procesor Kirin 810 (znamy go na przykład ze smartfona Huawei P40 Lite) – to układ powstający w procesie technologicznym 7 nm i w tablecie powinien spokojnie wystarczyć.

Podstawowa ilość pamięci RAM w MatePadzie 10.4 jest 4 GB, ale w sprzedaży dostępna będzie także wersja z 6 GB. Pamięć wewnętrzna to minimum 64 GB – jest także opcja ze 128 GB. Można ją rozszerzyć za pomocą karty microSD o kolejne 512 GB.

Zarówno z przodu, jak i z tyłu urządzenie Huawei wyposażono w aparat z matrycą 8 Mpix. Sprzęt obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi, ma Bluetooth 5.1 i występuje w wersji z modemem 4G LTE. Z dodatków można wspomnieć, że tablet potrafi współpracować z rysikiem M-Pencil, a za dźwięk odpowiadają poczwórne głośniki. W obudowie zamontowano także cztery mikrofony.

Całość zasila bateria o pojemności 7250 mAh. MatePad 10.4 waży 450 g, a jego wymiary to 245,2×154,96×7,35 mm.

Ceny różnią się w zależności od wersji:

1899 juanów (~1130 zł) za opcję 4 GB/64 GB Wi-Fi

2199 juanów (~1310 zł) za opcję 6 GB/128 GB Wi-Fi

2499 juanów (~1490 zł) za opcję 6 GB/128 GB LTE

Huawei MatePad 10.4 będzie dostępny w Chinach od 26 kwietnia. Na razie nie są znane plany producenta co do sprzedaży w innych regionach.

źródło: Weibo, fonearena, gizmochina