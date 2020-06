Najnowsze iPhone’y z zieleniejącymi ekranami

Problemy z przebarwiającymi się ekranami to zmora niektórych producentów smartfonów. Do tego grona właśnie dołączyło Apple, ale od razu uspokajamy, wygląda na to, że nie jest to problem natury sprzętowej.

Pomocy, mój iPhone 11 zzieleniał po aktualizacji

Informacje o tym, jakoby smartfony iPhone 11, iPhone 11 Pro i iPhone 11 Pro Max miały problemy z zieleniejącymi ekranami pojawiły się, jako pierwsze, w serwisie Reddit. Jeden z użytkowników opublikował zdjęcie, na którym ekran jego smartfona istotnie, nabrał brzydkiego, zielonego przebarwienia. Już po chwili pojawiły się komentarze świadczące o tym, że autor tematu nie jest jedyną osobą zmagającą się z tym problemem. Co ciekawe, zielone przebarwienie pojawia się co jakiś czas, po czym znika. Oznacza to, najprawdopodobniej, że z ekranami najnowszych iPhone’ów wszystko w porządku, a winowajca jest znany.

Nie instalowałeś iOS 13.5? To jeszcze się wstrzymaj

Jako że problem z zielonym ekranem nie występował przed aktualizacją do iOS 13.5, a wszyscy, którzy zgłosili problem zainstalowali już najnowszą wersję systemu, wygląda na to, że za zielonym ekranem stoi błąd w najnowszym oprogramowaniu dla smartfonów Apple. Firma z Cupertino powinna w trybie natychmiastowym zająć się zdiagnozowaniem przyczyny problemu i wydaniem stosownej aktualizacji, usuwającej błąd w świeżo udostępnionej wersji systemu.

Testy testami, a bugi jak były, tak będą dalej

Mimo, że producenci prowadzą, na szeroką skalę, testy tworzonego przez siebie oprogramowania, problemy i niedociągnięcia zdarzają się niemal każdemu z nich. Niezależnie, czy mówimy o Microsofcie, Apple, Xiaomi czy innych gigantach technologicznych, praktycznie każdemu zdarzyło się wydać aktualizację, która przynosiła więcej problemów niż korzyści. Jest rzeczą zupełnie naturalną, że błędy mogą przytrafić się każdemu, jednak z pewnością nie pomagają w budowaniu zaufania konsumentów do marki.

Za sprawą problemów po aktualizacji oprogramowania, niektórzy użytkownicy, po zakupie danego urządzenia, od razu wyłączają wszystkie metody aktualizacji automatycznych, ponieważ uważają, że jedynie oprogramowanie, z którym sprzęt opuścił fabrykę, jest wystarczająco dopracowane. Mimo, że te obawy zazwyczaj nie są uzasadnione, a łatki wnoszą szereg usprawnień, strach przed tym, czy sprzęt będzie dobrze działał po aktualizacji jest u niektórych coraz silniejszy.

Pytanie do Was, szanowni czytelnicy, czy Wasze iPhone’y 11 również zzieleniały po aktualizacji?

Źródło: Macrumors, Reddit