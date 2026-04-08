Najlepszy aparat do portretów w średniej półce? Właśnie się pojawił

Artykuł sponsorowany

Na polskim rynku zadomowiły się już smartfony z najnowszej serii numerycznej realme – realme 16 Pro i realme 16 Pro+. Producent stawia w nich mocno na wyróżniający się w swojej półce cenowej aparat o rozdzielczości 200 Mpix, algorytm obrazowania LumaColor Image, odpowiadający za naturalne kolory, a także fotografię portretową. I to właśnie na niej dziś się skupimy.

Fotografia portretowa to nie moje klimaty

Fotografia portretowa to dla mnie czarna magia. Nigdy nie była dla mnie szczególnie istotna, bo choć potrafię znaleźć odpowiedni kadr i tak ustawić osobę, by była zadowolona z późniejszego efektu, to jednak wymaga to współpracy – i chęci – z obu stron, co potrafi stanowić wyzwanie. Zdecydowanie bardziej wolę iść przed siebie i szukać kadrów wśród miejskiej dżungli. realme rzuciło mi jednak wyzwanie, które postanowiłam przyjąć: polubić portrety. Czy mi się to udało?

Po części – tak. Przy czym dalej ani nie czuję się w tym mocna, ani nie zamierzam jakoś specjalnie iść w tym kierunku. Wiem już natomiast jak uatrakcyjnić kadr za pomocą różnego rodzaju przeszkadzajek, które znajdziemy w swoim otoczeniu (typu kawałek szkła czy plastikowej ramki posmarowanej wazeliną) czy odbić światła (w dnie najzwyklejszej szklanki czy folii aluminiowej).

Zresztą, o czym konkretnie mówię, możecie zobaczyć w krótkiej formie wideo:

@tabletowo.pl [współpraca reklamowa x realme] Jeśli chodzi o ceny, realme 16 Pro 5G w wersji 8/256 kosztuje 1799 złotych, w 8/512 – 1999 złotych. realme 16 Pro+ 5G z kolei 8/256 sprzedawany jest za 2299 złotych, a 12/512 – za 2499 złotych. Od 17.03 do 29.03 trwa promocja, w ramach której możecie zgarnąć zegarek realme Watch 5 lub słuchawki realme Buds T500 Pro.

realme 16 Pro+ celuje w portrety

Po obejrzeniu tego krótkiego wideo wiecie już, że miałam okazję uczestniczyć w warsztatach z fotografii portretowej, prowadzonych przez Aleksandrą Zaborowską. Zarówno ona, jak i my, robiliśmy podczas ich trwania zdjęcia jedynie z użyciem realme 16 Pro+. Do dyspozycji mieliśmy modelki, studio fotograficzne (przy czym, co ważne, przez większość czasu korzystaliśmy ze światła naturalnego) i telefony.

Skupmy się na chwilę na tych ostatnich. realme 16 Pro+ jest smartfonem, który ma nas kusić po sięganie w stronę fotografii portretowej. Oczywiście – jak w każdym telefonie – znajdziemy tu dedykowany tryb portretowy, w którym można zmieniać wartość przysłony w zależności od rozmycia, jakie chcemy uzyskać. Ale producent poszedł o krok dalej.

W trybie portretowym aplikacja podpowiada nam, z jakiego przybliżenia skorzystać, by otrzymać jak najlepszy efekt. Do dyspozycji mamy: otoczenie (1x), ulica (1,5x), klasyczny (2x), zdjęcie głowy (3,5x, będące złotą ogniskową do portretów – w realme 16 Pro+ jest to zoom optyczny!) oraz zbliżenie (4x). A to wciąż nie wszystko.

W trybie portretowym dostępnych jest masa filtrów, których wymienienie zajęłoby dłuższą chwilę (do tego jeszcze wrócimy). Jeśli jednak lubicie zmieniać klimat zdjęcia jeszcze przed jego zrobieniem, to jest miejsce, które warto eksplorować. Część filtrów jest nieoczywista, dzięki czemu pozwalają otrzymać fajne rezultaty.

Co z tego wyszło? Poniżej możecie zobaczyć kilka przykładowych zdjęć mojego autorstwa bez żadnej obróbki – prosto z realme 16 Pro+:

3,5x 3,5x 3,5x 3,5x 3,5x 3,5x 3,5x 3,5x 10x (tu już jakość zjechała, ale wciąż – jak na 10x zoom w tej półce cenowej jest IMO nieźle)

Co jeszcze warto wiedzieć o foto (i nie tylko) w realme 16 Pro+?

Nowością w realme 16 Pro+ jest też tryb nastrój, do którego możemy przejść standardowo wybierając go ręcznie spośród pozostałych trybów lub skrótem – przeciągając spust migawki w dół w trybie automatycznym (wtedy sam spust zmienia kolor z białego na żółty, fajny smaczek).

Do dyspozycji mamy masę filtrów: domyślny, energia, festiwal, ceremonia, pole, wybrzeże, miasto, neon, zimny błysk, ciepły błysk lampy błyskowej, świeży, vintage, klarowny, historie, żywy, połysk, naturalny, żywność, chłodny, jaskrawy, cz-biały. To są dokładnie te same filtry, o których wspominałam przy okazji trybu portretowego.

Kilka słów wypadałoby jeszcze poświęcić ogólnie technikaliom. realme 16 Pro+ został wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix (Samsung HP5, f/1.8, OIS), ultraszeroki kąt 8 Mpix (f/2.2, 112°) oraz teleobiektyw z 3,5-krotnym zoomem optycznym (Samsung JN5, f/2.8, OIS). Z przodu z kolei mamy aparat 50 Mpix (OV50D, f/2.4) z kątem widzenia 100°. Realme 16 Pro natomiast nie ma teleobiektywu.

A skoro już o parametrach mowa, spójrzmy jeszcze na specyfikacje obu modeli:

realme 16 Pro realme 16 Pro+ wyświetlacz 6,78 cala, AMOLED, 2772×1272 pikseli, do 144 Hz 6,8 cala, AMOLED, 2800×1280 pikseli, do 144 Hz procesor MediaTek Dimensity 7300 Max (4 nm; do 2,5 GHz) z ARM Mali-G615 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz) z Adreno 722 pamięć 8 GB RAM (LPDDR4X), 256 GB (UFS 3.1) 8 GB RAM (LPDDR5X), 256 GB (UFS 3.1) slot na microSD nie nie system Android 16 z realme UI 7.0 Android 16 z realme UI 7.0 aparaty z tyłu główny 200 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) główny 200 Mpix (f/1.8) z OIS, ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2), teleobiektyw 50 Mpix (f/2.8) z OIS aparat z przodu 50 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/2.4) akumulator 6500 mAh, ładowanie 45 W 7000 mAh, ładowanie 80 W łączność 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, eSIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4, eSIM wymiary i waga 162,6×77,6×7,75-7,79 mm, 192 g 162,45×76,27×8,49 mm, 203 g odporność IP68, IP69, IP69K IP68, IP69, IP69K

Cena realme 16 Pro i realme 16 Pro+ w Polsce

realme 16 Pro+ i realme 16 Pro można kupić w Polsce od 12 lutego 2026 roku w następujących cenach:

realme 16 Pro 5G: 8/256 GB: 1799 złotych 8/512 GB: 1999 złotych



realme 16 Pro+ 5G: 8/256 GB: 2299 złotych 12/512 GB: 2499 złotych.



Dobra wiadomość jest taka, że producent świeżo wystartował z ofertą, w ramach której – kupując wyższy model, a zatem realme 16 Pro+, możecie otrzymać 300 złotych zwrotu na konto bankowe. Cashback obejmuje modele w kolorze szarym i złotym w obu wariantach pamięciowych, tj. 8/256 i 12/512.

Promocja obowiązuje do 26 kwietnia 2026 roku lub do momentu wyczerpania puli dostępnych zwrotów.

