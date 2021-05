Vivo X60 Pro i Y72 5G debiutują w Polsce z atrakcyjnymi dodatkami na start

Podczas oficjalnej, polskiej zapowiedzi najnowszych smartfonów w portfolio marki Vivo, modeli X60 Pro i Y72 5G, poznaliśmy oferty przedsprzedażowe, w ramach których obie nowości trafią do sprzedaży w naszym kraju.

O specyfikacji technicznej i możliwościach smartfonów Vivo X60 Pro i Vivo Y72 5G już pisaliśmy, podobnie jak o sugerowanych cenach detalicznych, w których nowe produkty trafią do sprzedaży w Polsce. Właściwie jedyną niewiadomą, jaka pozostawała do rozstrzygnięcia, była kwestia ewentualnej oferty sprzedażowej, towarzyszącej pierwszym dniom obecności urządzeń na rynku.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że wraz z nowymi smartfonami, ich pierwsi nabywcy w Polsce otrzymają atrakcyjne dodatki.

Vivo Y72 5G – coś dla miłośników sportu

Vivo Y72 5G to pierwszy tak tani smartfon w ofercie chińskiego producenta, umożliwiający korzystanie z sieci 5G. W cenie 1499 złotych to jedna z ciekawszych propozycji, oczywiście o ile to właśnie na łączności najnowszej generacji zależy Wam najbardziej.

Decydując się na zakup Vivo Y72 5G do końca czerwca 2021 roku, klienci otrzymają upominek, który przyda im się zwłaszcza podczas aktywności na świeżym powietrzu. Będzie również świetnym uzupełnieniem sprzętu na siłownię, których otwarcie po wymuszonej przerwie odbędzie się już jutro. Mowa o słuchawkach Vivo Wireless Sport Lite, zaprojektowanych właśnie z myślą o miłośnikach aktywnych form wypoczynku.

źródło: Vivo

Vivo Y72 5G w pakiecie z słuchawkami jest już dostępny u wybranych partnerów handlowych producenta. Jak zostało już wspomniane, promocyjna oferta potrwa do końca czerwca 2021 roku, a przedstawiciele Vivo zapewniają, że słuchawek wystarczy dla wszystkich chętnych.

Vivo X60 Pro – dwa smartfony w cenie jednego

W przypadku najnowszego flagowca marki – Vivo X60 Pro, również nie mogło zabraknąć atrakcyjnej oferty na rozpoczęcie sprzedaży. Ta jednak, w porównaniu do modelu Y72 5G, jest znacznie mocniej ograniczona czasowo. Sprzedaż rozpocznie się w sobotę, 29 maja, i potrwa do 12 czerwca 2021 roku albo wyczerpania gratisów.

Bezpłatnym dodatkiem do kosztującego 3699 złotych smartfona będzie… drugi smartfon – Vivo Y20s, czyli przedstawiciel segmentu budżetowego w ofercie producenta.

Chętni na zakup nowych smartfonów Vivo mają więc kilka dni do namysłu. Biorąc pod uwagę ogłoszone promocje – im szybciej, tym lepiej.