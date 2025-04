Nubia chce pozamiatać. Szykuje nowego króla fotografii mobilnej

Nubia szykuje się do premiery jednego z najbardziej nietypowych smartfonów tego roku. Z70S Ultra Photographer Edition ma być nie tylko nowym flagowcem marki, ale i jedynym urządzeniem „Ultra” z prawdziwie bezramkowym ekranem i aparatem ukrytym pod wyświetlaczem.

Co już wiemy o Nubia Z70S Ultra Photographer Edition?

Na naszym rynku Nubia kojarzona jest przede wszystkim z gamingowymi smartfonami, takimi jak chociażby Nubia Redmagic 9 Pro. Nadchodzący flagowiec to jednak zupełnie co innego. Z70S Ultra Photographer Edition zadebiutuje już 28 kwietnia i wiele wskazuje na to, że będzie jednym z najciekawszych smartfonów fotograficznych 2025 roku. Producent stawia na mocne parametry, nietypowy wygląd i ekran bez żadnych wcięć.

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition wyróżni się przede wszystkim pełnoekranowym wyświetlaczem o rozdzielczości 1.5K bez żadnego notcha, dziurki czy wycięcia na aparat. Będzie to możliwe dzięki technologii aparatu ukrytego pod ekranem i specjalnemu układowi UDC Ultra, który zapewnia nie tylko estetykę, ale też jakość selfie na dobrym poziomie.

Design urządzenia inspirowany jest klasycznymi aparatami analogowymi z czerwonym pierścieniem wokół obiektywu i wyraźnie zaznaczoną strefą fotograficzną z logo Neovision. Obudowa przypomina swoją strukturą skórę, a to – jak wiadomo – podnosi zarówno komfort użytkowania, jak i wizualną atrakcyjność smartfona. Taki design sugeruje, że Nubia chce, żebyś od razu wiedział, że masz do czynienia ze sprzętem do robienia zdjęć, a nie kolejnym „anonimowym” flagowcem.

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition (źródło: Nubia weibo)

Aparat z ambicjami i topowy procesor pod maską

Nowa Nubia została zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach, którzy stawiają na jakość zdjęć. Główny obiektyw z ekwiwalentem ogniskowej 35 mm bazuje na matrycy o rozmiarze zbliżonym do 1 cala.

Ma to przełożyć się na lepsze zdjęcia nocne i większy zakres tonalny. Do tego otrzymamy peryskopowy teleobiektyw z zoomem optycznym i ultraszerokokątny aparat, a całość wspierana będzie przez algorytmy AI.

Nubia nie ukrywa, że chce konkurować z największymi. W zapowiedziach określa swoje dzieło jako „nowy król fotografii nocnej”. W materiałach promocyjnych podkreśla też kontrolę odblasków, szczegółowość i brak szumów.

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition (źródło: Nubia weibo)

Wszystko wskazuje na to, że pod względem wydajności też nie będzie powodów do narzekań. Nubia Z70S Ultra Photographer Edition ma działać na procesorze Snapdragon 8 Elite, a według doniesień na pokładzie znajdziemy do 16 GB RAM i nawet 1 TB miejsca na dane.

Cena Nubia Z70S Ultra Photographer Edition pozostaje jeszcze tajemnicą, ale – znając podejście producenta – możemy liczyć na agresywną politykę cenową.