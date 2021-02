Ostatnie ostrzeżenie już na twojej skrzynce mailowej. Muzyka Google Play odchodzi w niebyt

Google postanowiło jeszcze raz przypomnieć byłym użytkownikom usługi Muzyka Google Play o tym, że wkrótce stracą dostęp do swojej biblioteki muzycznej, zgromadzonej w tej usłudze.

Muzyka Google Play opuszcza imprezę

Google Play Music startowało jako konkurencja dla rozwijającego się Spotify, Apple Music i kilku innych usług strumieniowania muzyki. Ze względu na to, że od początku znajdowała się pod skrzydłami jednego z największych przedsiębiorstw technologicznych, wydawało się, że w mig upowszechni się wśród użytkowników sprzętów z systemem Google.

Niestety, tak się nie stało – Muzyka Google Play nigdy nie nawiązała równorzędnej walki ze Spotify czy Apple Music. W gruncie rzeczy, była na tyle niszowa, że Google zdecydowało się kompletnie zamknąć ten projekt i zastąpić go usługą YouTube Music.

Pożegnanie ze zbiorami muzycznymi

Google w bardzo przejrzysty sposób informowało o planach zamknięcia Muzyki Google Play. Na stronie usługi widnieje komunikat o tym, że nie jest już ona dostępna, a jej byli użytkownicy otrzymywali odpowiednie notki na swoje adresy e-mailowe.

Ostatnio Google podjęło jeszcze jedną próbę kontaktu z tymi, którzy chcieliby zaktualizować swoje zbiory muzyczne, przesłane uprzednio do YouTube Music. W tym celu mogą skorzystać ze specjalnego narzędzia Google Takeout. Mają na to czas do 24 lutego.

Pamiętam, że używając jeszcze Muzyki Google Play, bardzo chwaliłem sobie algorytmy wyszukujące utwory o stylu zbliżonym do aktualnie słuchanych przeze mnie kawałków. Działało to w mojej opinii znacznie lepiej niż Odkrywaj w Spotify. Dlatego z pewną nostalgią przeczytałem maila od Google i odtworzyłem kilka znakomitych utworów, które poznałem dzięki tej usłudze. Niech apka Google Play Music odejdzie w pokoju do krainy wiecznych kodów.