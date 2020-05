MS Office na iPada z obsługą Split View, ale nie w każdej aplikacji

Pakiet biurowy Microsoftu w wydaniu na iPadOS zyskał długo wyczekiwaną funkcję. Można już korzystać z widoku Split View, aczkolwiek są pewne ograniczenia.

Duże wyświetlacze, wysoka wydajność, zestaw rozwiązań w systemie operacyjnym i bardziej profesjonalne oprogramowanie – to wszystko sprawia, że iPady, szczególnie modele z linii Pro, postrzegane są jako nie tylko urządzenia do konsumowania treści, ale również jako sprzęt do pracy. Taki wizerunek kreuje nawet samo Apple, wprowadzając chociażby obsługę kursora i funkcje poprawiające wielozadaniowość.

Wśród rozwiązań, które pozytywnie przekładają się na wspomnianą wielozadaniowość, z pewnością znajduje się Split View. Funkcja pozwala na podzielenie ekranu na dwie uruchomione obok siebie aplikacje. W tym trybie można korzystać z dwóch różnych programów, a także z jednej apki otwartej w dwóch oknach.

Co ciekawe, Apple podczas omawiania nowości w Split View w trakcie zeszłorocznej konferencji WWDC, jako przykład aplikacji, którą można uruchomić w dwóch oddzielnych oknach obok siebie, pokazało Microsoft Word. Sugerowało to, że Microsoft dość sprawnie wprowadzi obsługę nowego widoku. Cóż, użytkownicy pakietu biurowego musieli czekać prawie rok i mimo tego, nie wszystkie aplikacje MS Office otrzymał wsparcie.

Microsoft Office just updated Word, Excel, PowerPoint for iPad. Now, Word can open 2 windows simultaneously like demo in WWDC 2019. However, there is still no trackpad support on those apps. @9to5mac @verge @appleinsider @MacRumors pic.twitter.com/fFArRr0nFw

— Nelson EHus (@nelsonehus18) May 11, 2020