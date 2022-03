Wiosenna promocja Motoroli. Smartfony tańsze nawet o 900 złotych

Wiosna to zawsze dobry moment, żeby zmienić coś w swoim życiu: przemeblować mieszkanie, zacząć chodzić na spacery, czy wrócić do waszej ulubionej gry na Androida. Jeżeli szukacie smartfonowego towarzysza podczas tych zmian, to dobry moment żeby sprawdzić promocję od Motoroli.

Motorola z akcją #hellomoto

Nieważne, czy podczas urządzania mieszkania na nowo będziecie chcieli zrobić zdjęcie mebla na sprzedaż, czy potrzebujecie śledzić swoją aktywność na dworze, albo zależy Wam na płynnej rozgrywce na smartfonie – z pewnością znajdziecie coś dla siebie w ofercie Motoroli, która startuje z obniżkami. Potrwają one do końca marca. W promocji bierze udział 6 smartfonów, których ceny zaczynają się od 799 złotych, a kończą na 1599 złotych. Na wstępie zaznaczę, że różnice cenowe podawane są na podstawie cen początkowych w oficjalnej dystrybucji.

Przykładowe smartfony biorące udział w promocji: Motorola moto g31, moto g60s, oraz moto g50.

Zaczynając od najtańszych, choć wcale nie najgorszych propozycji, za 799 złotych w promocji #hellomoto kupimy zarówno Motorolę moto g31 (oficjalnie – 899 złotych) oraz moto g50 (999 złotych). Pierwszy z nich może pochwalić się 6,4 calowym ekranem OLED, potrójnym zestawem aparatów o rozdzielczości 50 Mpix oraz baterią o pojemności 5000 mAh. Drugi to z kolei konstrukcja wyposażona w ekran o częstotliwości odświeżania 90 Hz i przekątnej 6,5 cala oraz układ mobilny Qualcomm Snapdragon 480, który obsługuje łączność w standardzie 5G.

Szukając czegoś odrobinę droższego, możliwe, że zainteresuje was Motorola moto g60s za 999 złotych (cena startowa – 1199 złotych). Dzięki technologii TurboPower, 12 minut ładowania smartfona przekłada się na 12 godzin dodatkowego działania. Ekran 6,8″ i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz świetnie sprawdzi się podczas oglądania filmów i luźnego grania w gry.

Jeśli planujecie przekroczyć budżet „do 1000 zł” na nowy smartfon, pierwszą propozycją od Motoroli w wiosennej promocji jest model moto g60 – konstrukcja podobna do wspomnianego g60s, jednak wyróżniająca się głównym aparatem o rozdzielczości 108 Mpix, większą baterią o pojemności 6000 mAh, oraz zastosowaniem procesora Snapdragon 732G. Oficjalnie telefon kosztuje 1399 złotych – w promocji złapiecie go za 1199 złotych.

Motorola to nie tylko seria moto g – w portfolio producenta znajduje się także seria edge. Jej najtańszy przedstawiciel, edge 20 lite, również trafił na listę promocyjną. Za 1399 złotych (cena na premierę – 1699 złotych), otrzymujecie układ mobilny MediaTek Dimensity 720, 8 GB RAM-u, ekran OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości FullHD+, oraz trzy aparaty: główny (108 Mpix), ultraszerokokątny (8 Mpix) oraz matrycę do makro (2 Mpix).

Droższe propozycje Motoroli na promocję: modele moto g100, edge 20 lite, i moto g60.

Największą promocję Motorola przygotowała jednak na model moto g100, czyli jedno z topowych urządzeń w serii moto g. Znajdziemy tutaj układ mobilny Snapdragon 870 obsługujący sieci 5G oraz GPU Adreno 650. Do tego 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1, oraz 6,7-calowy ekran o proporcjach 21:9 i częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. Cena wyjściowa urządzenia wynosi 2499 – w promocji kupicie go za 1599 złotych, co oznacza że Motorola obniżyła cenę startową urządzenia aż o 900 złotych.

Jeżeli chcecie skorzystać z promocji macie czas do końca marca. Telefony będą dostępne w niższej cenie u wybranych partnerów, choć warto nie czekać do ostatniego dnia promocji – możliwe, że do tego czasu zapasy niektórych urządzeń mogą się wyczerpać.