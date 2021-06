motorola moto g50 – najtańszy smartfon z 5G na Dzień Dziecka i nie tylko

Akcja partnerska

Gdzieś w głębi każdego z nas drzemie dziecko, które marzy o wszystkim, co naj. Najlepszym, najszybszym, największym i najnowszym. Jeśli jednym z tych marzeń o naj jest chęć posiadania smartfona z dostępem do sieci najnowszej generacji – 5G, motorola moto g50 to jedna z najbardziej atrakcyjnych propozycji.

5G w 2021 roku – czy już warto?

Jednym z częściej powtarzanych pytań, towarzyszących wyborom smartfona w 2021 roku, jest pytanie o zasadność zakupu modelu wyposażonego w łączność 5G. Wiadomo, że aukcja docelowych częstotliwości do budowy sieci piątej generacji jest wciąż odwlekana w czasie, co oznacza, że do momentu, w którym operatorzy udostępnią tego typu sieć większej liczbie abonentów, minie jeszcze sporo czasu.

To oczywiście prawda, jednak wcale nie oznacza to, że operatorzy siedzą z założonymi rękami i czekają na lepsze czasy, gdy będą mogli zakasać rękawy i zabrać się za budowę 5G. Sieć 5G buduje cała czwórka operatorów infrastrukturalnych, wykorzystując w tym celu już posiadane zasoby. Jeden z graczy wykorzystuje w tym celu nabyte wcześniej pasmo na częstotliwości 2600 MHz, a pozostali budują 5G na częstotliwości 2100 MHz, optymalizując wykorzystanie pasma między pozostałymi technologiami (najczęściej miejsce dla 5G powstanie w wyniku przesunięcia części ruchu 4G do pasma do niedawna wykorzystywanego przez 3G).

motorola moto g50 fot. Tabletowo.pl

Oznacza to, że z sieci 5G można już korzystać niezależnie od tego, który operator jest naszym dostawcą usług. W zasięgu każdego z graczy znajduje się przynajmniej kilkadziesiąt miejscowości i kilka milionów mieszkańców Polski, a sieć wciąż jest rozwijana!

Czy zatem warto już teraz kupić smartfon wyposażony w łączność 5G? W mojej opinii – tak. W wielu lokalizacjach skorzystamy z niej już teraz, a jako że smartfon nie należy do urządzeń, które zmieniamy co rok, warto już teraz przygotować się na przyszłość, w której możliwość korzystania z szybszej, a przede wszystkim wydajniejszej sieci, będzie niekwestionowanym atutem.

5G w 2021 roku? Jak najbardziej tak!

motorola moto g50 fot. Tabletowo.pl

Klucz do sukcesu? Wybór odpowiedniego smartfona

Choć sieć 5G w Polsce stawia dopiero pierwsze kroki, na rynku dostępnych jest już naprawdę wiele urządzeń, zdolnych wykorzystywać jej możliwości. Najważniejsze z nich to routery mobilne, a także, co oczywiste, smartfony.

Dysponując nieograniczonym budżetem bez najmniejszego problemu znajdziemy smartfon, w którym 5G będzie po prostu jednym z elementów bardzo mocnej specyfikacji. Urządzenia, których cena przekracza 2000 złotych, bardzo często kryją w sobie wszystko to, co najlepsze, dlatego wybierając jedno z nich (rzućcie okiem na redakcyjny test motoroli moto g100) nie musimy godzić się na kompromisy.

W przypadku tańszych urządzeń, co w zupełności naturalne, nie jest już tak różowo. Oszczędność dla portfela przekłada się na oszczędność w specyfikacji. Który smartfon wybrać, by 5G było prawdziwym atutem? Taki, w którym implementacja łączności najnowszej generacji nie oznaczała sporych cięć w pozostałych elementach, a cena pozostała na atrakcyjnym poziomie.

Pora, by przyjrzeć się bliżej właśnie takiemu smartfonowi. To motorola moto g50, czyli najtańszy smartfon z 5G, jaki obecnie można kupić w Polsce. Najtańszy, lecz wciąż bardzo fajny.

motorola moto g50 fot. Tabletowo.pl

motorola moto g50 – znacznie więcej niż 5G

W specyfikacji motoroli moto g50 znalazło się miejsce na łączność 5G. Co poza tym? Okazuje się, że mimo zachowania bardzo niskiej ceny, producentowi udało się upchnąć bardzo ciekawe rozwiązania, które z całą pewnością pozytywnie wpłyną na komfort korzystania z urządzenia – mając wciąż w pamięci jego niską cenę.

Sercem bohaterki niniejszego tekstu jest układ SoC Qualcomm Snapdragon 480 5G, czyli podstawowa jednostka tego amerykańskiego producenta, wyposażona we wsparcie dla łączności najnowszej generacji, zapewniająca dobrą kulturę pracy – odpowiednią do niskiej ceny. Towarzyszy mu 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB pamięci na dane. Taki zestaw oznacza, że zainstalowany, najnowszy system operacyjny Android 11, z bardzo lekką nakładką autorstwa Motoroli, będzie pracował w zupełności OK.

motorola moto g50 fot. Tabletowo.pl

W kwestii łączności bezprzewodowej, motorola moto g50 to smartfon prawdziwie wszystkomający. Znajdziemy tu, oprócz 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.0, NFC do płatności zbliżeniowych a nawet… radio FM, na wypadek chęci zrobienia przerwy od ulubionych playlist w serwisach streamingowych czy chęci odsłuchania najnowszych wiadomości.

To również długodystansowy i bezpieczny smartfon. motorola moto g50 wyposażona została w baterię o pojemności 5000 mAh, z ładowaniem przewodowym o mocy 10 W. W praktyce przekłada się to nawet na kilkudniową pracę z dala od gniazdka, a czas spędzany w towarzystwie ładowarki nie będzie zbyt długi. Za bezpieczeństwo odpowiada tu skaner linii papilarnych, wtopiony w logo Motorola na pleckach smartfona – bardzo charakterystyczny symbol serii motorola moto g.

Multimedia? Zastosowany wyświetlacz odświeżany jest z częstotliwością 90 Hz, zapewniającą wrażenie niezrównanej płynności interfejsu. Muzyka? Jack 3,5 mm obecny na swoim miejscu! Zdjęcia? Naturalnie! Główny obiektyw ma rozdzielczość 48 Mpix z wbudowaną technologią quad pixel, a obok niego znalazło się miejsce dla pomocniczych oczek do fotografii makro (5 Mpix) i wykrywania głębi (2 Mpix). Kamerki do selfie też nie zabrakło – ta ma rozdzielczość 13 Mpix. Z racji niskiej ceny nie możemy liczyć na zdjęcia porównywalne do tych, które robią flagowce, ale w swojej cenie mogą się podobać.

motorola moto g50 fot. Tabletowo.pl

Najtaniej, czyli ile?

Ze specyfikacji technicznej motoroli moto g50 wynika wprost, jak ciekawym smartfonem jest w rzeczywistości. Czy sama specyfikacja oznacza, że warto się nią zainteresować? Im bardziej przyjazna dla portfela cena, tym więcej przemawia za jej nabyciem. Tutaj jednak również Motorola stanęła na wysokości zadania.

Wspomnieliśmy, że motorola moto g50 to najtańszy smartfon z 5G, jaki obecnie można kupić w Polsce. Obecnie można kupić ją za 899 złotych, co oznacza, że jeśli łączność 5G jest dla nas jednym z priorytetów – to wybór godny szczerej rekomendacji.

1 czerwca 2021 roku – Dzień Dziecka 5G!

Motorola moto g50 to bardzo dobry sposób na to, by spełnić jedno z marzeń o posiadaniu czegoś naj. Oferuje dostęp do najnowszej i najszybszej technologii łączności bezprzewodowej, jednocześnie nie stanowiąc nadmiernego obciążenia dla domowego budżetu.

Szukając smartfona dla dziecka, czy tego chodzącego do szkoły, czy tego drzemiącego w głębi nas, motorola moto g50 to świetny pomysł. Dzięki niej, kolejny w życiu Dzień Dziecka, może stać się Dniem Dziecka 5G.

