Mobile Vikings wprowadza ważną zmianę w swojej ofercie. Tego chcieli klienci

Miesiąc temu, na początku marca 2020 roku, Mobile Vikings przedstawił nową ofertę o nazwie MATCH. Operator od razu został skrytykowany za brak darmowej kumulacji zgromadzonych na koncie gigabajtów – trzeba było za nią dodatkowo płacić, choć istniał sposób, aby tego uniknąć. Sieć postanowiła więc wprowadzić zmiany, o które wnioskowali niezadowoleni klienci.

Mobile Vikings – oferta MATCH przed zmianami

Na ofertę MATCH niezmiennie składają się trzy pakiety. Najtańszy, Solidny MATCH, za 20 złotych miesięcznie gwarantuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 500 MB internetu w kraju (transfer w roamingu w Unii Europejskiej jest dodatkowo płatny – 0,016 zł za każdy wykorzystany MB). Kolejne taryfy, Perfekt MATCH i Ekstra MATCH, oferują to samo z jedną różnicą – w ich przypadku dodawana paczka internetu jest znacznie większa: odpowiednio 20 GB i 30 GB.

Dla niektórych użytkowników to więcej niż wystarczające (a jednocześnie 500 MB to już zdecydowanie za mało), więc Mobile Vikings dawał im możliwość przedłużenia ważności niewykorzystanego transferu o dodatkowe 30 dni za 5 złotych, aby mogli go zachować na „czarną godzinę”.

Wielu osobom się to nie spodobało i operator znalazł się w ogniu krytyki za takie zachowanie, chociaż i tak był to jakiś ukłon w stronę klientów, ponieważ konkurencyjne sieci w ogóle nie oferują takiej opcji. Do tego Mobile Vikings zwalniał z tej opłaty aż na rok, jeśli ktoś skutecznie przekonał kogoś do przeniesienia numeru do tego operatora.

Mobile Vikings – oferta MATCH po zmianach

Operator, po przeprowadzeniu ankiety wśród swoich klientów, postanowił wprowadzić znaczącą zmianę w ofercie MATCH. W taryfach Perfekt MATCH i Ekstra MATCH od teraz niewykorzystane gigabajty będą bezpłatnie przechodziły na kolejny okres rozliczeniowy, dzięki czemu każdego miesiąca użytkownicy zaoszczędzą pięć złotych. W podstawowym Solidnym MATCH kumulacja nadal nie jest dostępna.

Nowa, zmieniona oferta już obowiązuje, a osoby, które w minionym miesiącu aktywowały pakiet Perfekt MATCH lub Ekstra MATCH, nie będą musiały płacić za kumulację niewykorzystanych gigabajtów – od teraz jest ona darmowa zarówno dla obecnych, jak i nowych użytkowników.

