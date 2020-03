Mobile Vikings rusza z odświeżoną ofertą. Gigabajty kumulują się tylko wtedy, gdy za to płacisz

Przyszli Vikingowie mają teraz nieco większy wachlarz możliwości. Nowa oferta na kartę pozwala dostosować sposób korzystania z internetu do własnych potrzeb.

Obecna oferta na kartę od Mobile Vikings dzieli się na trzy warianty. W każdym z nich mamy nielimitowane połączenia krajowe, nielimitowane SMS-y i MMS-y oraz roaming w UE za 0,016 zł/MB. W każdej opcji istnieje także możliwość podpięcia karty płatniczej i tym samym uwolnienia się od comiesięcznych dylematów typu „zapomniałem doładować”.

Różnice przejawiają się głównie w tym, jaki pakiet internetu niosą ze sobą regularne zasilenia. Mamy więc do wyboru:

Solidny MATCH za 20 zł z 0,5 GB danych i brakiem możliwości kumulowania niewykorzystanych gigabajtów

z 0,5 GB danych i brakiem możliwości kumulowania niewykorzystanych gigabajtów Perfekt MATCH za 25 zł z 20 GB i opcją kumulowania niewykorzystanych gigabajtów za dodatkowe 5 zł

z 20 GB i opcją kumulowania niewykorzystanych gigabajtów Ekstra MATCH za 30 zł z 30 GB i opcją kumulowania niewykorzystanych gigabajtów za dodatkowe 5 zł

Ci, którzy z kumulacji niewykorzystanych GB i tak nie korzystają, mogą odnieść wrażenie, że oszczędzają piątaka miesięcznie. Niestety, jeśli chcielibyśmy, by pakiet danych się nie resetował, należy za taką możliwość dopłacić. Nie będzie to konieczne, jeśli zaprosimy do sieci choć jedną osobę – wtedy kumulację GB dostaniemy na rok za darmo.

Ogólnie system zaproszeń wciąż funkcjonuje, więc najbardziej aktywni Vikingowie mogą obniżyć na stałe rachunek nawet do zera. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie operatora.

Nie odniosłem wrażenia, by oferta Mobile Vikings była przełomowa. Fakt, za płacąc te same pieniądze w Play, Virgin Mobile czy Plushu, dostajemy mniejsze pakiety danych, ale już taki Orange Flex pod pewnymi względami rozstawia Vikingów po kątach.

A jak Wy to widzicie?

źródło: informacja prasowa