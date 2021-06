Oddawanie krwi wiąże się nie tylko z poczuciem zrobienia dobrego uczynku, ale też wieloma wymiernymi profitami. Teraz do listy tych ostatnich można dopisać pakiet 100 GB lub pierwszy miesiąc za darmo od Mobile Vikings.

Przelej krew za 100 GB lub miesiąc za darmo w Mobile Vikings

Operator przygotował promocję, która z pewnością zachęci jego obecnych i nowych klientów do oddawania krwi. Każdy, kto odda krew lub jej składniki, tj. płytki krwi lub osocze, w lokalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, będzie mógł otrzymać pakiet 100 GB internetu lub voucher o wartości 25 złotych na pierwsze doładowanie dla nowego numeru w ofercie PERFEKT MATCH.

Reklama

Pakiet 100 GB jest skierowany do klientów, którzy korzystają już z usług Mobile Vikings, natomiast voucher do osób, które dopiero zamówią nową kartę SIM przez oficjalną stronę internetową tej sieci. Bon zniżkowy będzie można wykorzystać przy składaniu zamówienia do 30 września 2021 roku włącznie.

źródło: Mobile Vikings

Co ciekawe, Mobile Vikings podaje, że z oferty promocyjnej każdy klient może skorzystać aż dwa razy, a na przykład osocze można oddawać nawet co dwa tygodnie, więc warto wybrać się do RCKiK.

Aby otrzymać bonus, należy przesłać zdjęcie pieczątki lub zrzut ekranu z aplikacji CKiK z widoczną datą donacji za pomocą formularza na dedykowanej stronie internetowej promocji lub na Wykopie z oznaczeniem #barylkakrwi. W drugim przypadku nie można jednak jednocześnie przesłać zdjęć ani zrzutów, na których widoczny jest rodzaj donacji oraz grupa krwi, ponieważ zgłoszenia zawierające takie informacje zostaną natychmiast usunięte z Wykopu, a ich autorzy nie otrzymają żadnego bonusu.

Wszystkie informacje na temat oddawania krwi lub jej składników znajdziecie na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Należy jednak pamiętać, żeby przed oddaniem zjeść lekki posiłek, ponieważ nie można być na czczo, a dzień wcześniej unikać bardzo tłustych i ciężkich potraw oraz pić dużo wody. Jednocześnie trzeba też przypomnieć, że oddawanie krwi jest w pełni bezpieczne dla organizmu.

Regulamin oferty promocyjnej „Przelej krew z Vikingami” (PDF)