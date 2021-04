Startuje internet mobilny od Mobile Vikings – od razu z promocją za pół ceny!

Mobile Vikings, mimo długiej obecności na polskim rynku niezależnych operatorów komórkowych, nie miał dotąd oferty internetu mobilnego na kartę. To się dziś zmienia, i to od razu w towarzystwie całkiem przyjemnej promocji!

Pokłady Internetu Mobilnego w niższych cenach

Mobile Vikings ruszyło z nową ofertą internetu na kartę, która może zainteresować niejedną osobę poszukującą oferty bez zobowiązań. Nie dość, że podstawowe pakiety, oferowane w trzech wersji taryfy są solidne, to by przyciągnąć do siebie jak najwięcej Vikingów, operator zdecydował się na śmiały krok. Oferuje 50-procentową zniżkę na pierwsze 6 doładowań konta, co skutkuje naprawdę śmiesznymi cenami za 1 GB danych!

Standardowe pakiety będziemy mogli kupić:

za 40 złotych – 100 GB

za 50 złotych – 150 GB

za 60 złotych – 250 GB

Jednak biorąc pod uwagę wspomnianą promocję, każdy z pakietów jesteśmy w stanie wyrwać za pół ceny, i to w sześciu doładowaniach! Dzięki temu, za 30 złotych będziemy mogli dostać 250 GB danych.

Jeszcze jedną korzyścią dla klienta Mobile Vikings, jest możliwość kumulowania niewykorzystanych gigabajtów przez pół roku od zakupu oferty.

Dość niezwykłym elementem oferty promocyjnej nowego internetu na kartę jest fakt, że Mobile Vikings nie podało, do kiedy będzie można skorzystać z obniżki cen na pakiety danych. Wychodzi więc na to, że lepiej decydować się na ich zakup w najbliższym czasie, bo wkrótce może być już po sprawie.

Sam decydujesz, kiedy kupujesz pakiet GB

Mobile Vikings nie wymusza na klientach regularnego wykupywania pakietów gigabajtów. Mogą być one odnawiane zarówno raz na miesiąc lub rzadziej, a równie dobrze można kupować je co tydzień. Nie trzeba też trzymać się stale jednej paczki danych. Jeśli zechcemy zwiększyć lub zmniejszyć pakiet, możemy za każdym razem aktywować inny. Jeśli jednak wiemy, że będziemy potrzebowali cyklicznych doładowań, można skorzystać z opcji Autodoładowania – o konieczności zasilenia konta będzie pamiętać za nas operator i za pomocą karty płatniczej, pobierze ustaloną wcześniej kwotę z naszego rachunku.

Trzeba przyznać, że oferta internetu mobilnego od Mobile Vikings jest niezwykle swobodna. Podczas gdy inni operatorzy nakładają swego rodzaju wymóg regularnych doładowań (bo bez tego dany pakiet GB się nie aktywuje), Mobile Vikings podchodzą do sprawy bardzo na luzie, a do tego oferują zacną promocję na start. Na pewno wielu wypróbuje życia Vikinga!