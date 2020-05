Jest data premiery MIUI 12 Global. Odbędzie się jeszcze w tym miesiącu

Mimo że Android jest coraz bardziej dojrzały, to nadal nie oferuje tak rozbudowanej funkcjonalności jak autorskie nakładki różnych producentów. MIUI niewątpliwie jest jedną z najbogatszych w opcje i chociaż Xiaomi stara się ją sukcesywnie uporządkowywać, to cały czas dodaje też nowe funkcje. Wiele osób z pewnością z niecierpliwością czeka na MIUI 12 – wiemy, kiedy oficjalnie zostanie zaprezentowana wersja Global.

Xiaomi mocno nas zaskoczyło, kiedy okazało się, że tak szybko pokaże światu MIUI 12. Poprzednie wydanie autorskiego interfejsu, MIUI 11, zaprezentowano bowiem zaledwie siedem miesięcy wcześniej, we wrześniu 2019 roku. Mimo to, najnowsza odsłona wprowadza naprawdę dużo nowości, które użytkownicy z pewnością docenią podczas codziennego korzystania ze smartfona.

MIUI zostało poddane znaczącemu liftingowi wizualnemu. W niektórych sytuacjach trzeba się mocno przyjrzeć, aby zauważyć zmiany (na przykład w przypadku dokładniejszych, mniej poszarpanych krawędzi), podczas gdy inne będą widoczne od razu. Xiaomi postarało się bowiem, żeby użytkownik już na pierwszy rzut oka otrzymywał zestaw najważniejszych informacji w przystępnej formie i nie musiał zbytnio się zagłębiać w ich poszukiwaniu.

W MIUI 12 wprowadzono też sporo nowych animacji (a już dostępne przeprojektowano), by korzystanie ze smartfona dostarczało jeszcze więcej frajdy (bo pod względem funkcjonalności raczej nie przynosi to żadnej wartości dodanej) – użytkownik ma mieć wrażenie, że wszystko „żyje” i płynnie się zmienia na jego oczach.

MIUI 12 wprowadza jednak także zmiany funkcjonalne, jak na przykład możliwość otworzenia wiadomości przychodzącej w pływającym okienku, gdy użytkownik akurat robi na smartfonie coś innego oraz odbieranie połączeń przez Sztuczną Inteligencję, która przekaże zdefiniowaną wcześniej dla konkretnego numeru wiadomość (można też nagrać swoją własną).

W nowej wersji MIUI dużo uwagi przyłożono również do kwestii bezpieczeństwa. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule poświęconym MIUI 12.

Jak to zwykle bywa, w pierwszej kolejności mieliśmy do czynienia z wersją chińską MIUI 12, natomiast na debiut globalnej cały czas czekamy. Na szczęście już niedługo, bowiem producent oficjalnie zapowiedział, że zaanonsuje ją już 19 maja 2020 roku.

Mi fans can figure out the answer. How about you?

This is a very important message! If you get the answer, remember this important day. #MIUI #MIUI12 pic.twitter.com/3WVDJDTYCm

— MIUI (@miuirom) May 7, 2020