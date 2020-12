MIUI 12.5 (tak, pośrednie) zostanie udostępnione jeszcze w tym roku!

Zanim smartfony Xiaomi będą mogły skorzystać z MIUI 13, które ma zostać wydane w przyszłym roku, producent planuje jeszcze jedną aktualizację swojej nakładki. Wersja 12.5 ma ukazać się jeszcze w grudniu 2020.

Nowe smartfony, nowa nakładka

Warto przypomnieć, że przed końcem roku, a dokładniej 29 grudnia, najprawdopodobniej ukażą się nowe smartfony Xiaomi Mi 11, choć ten termin wciąż nie został potwierdzony przez producenta.

Sprzęty, które mają być pierwszymi smartfonami ze Snapdragonem 888, najpewniej zadebiutują z odświeżoną nakładką MIUI, właśnie w wersji 12.5. Tego samego dnia miałby rozpocząć się proces aktualizacji dla starszych urządzeń. Co więcej, Jin Fan, czyli dyrektor działu software w Xiaomi wspomniał również, że premiera tej wersji nakładki miałaby mieć miejsce przed końcem grudnia.

Lista zmian w MIUI 12.5

Choć 12.5 nie będzie tak znaczącą aktualizacją, jak nadchodzące w drugim kwartale przyszłego roku MIUI 13, mówi się o bardzo interesujących zmianach w interfejsie. Według informacji podanych przez GizChina, nowa wersja ma wprowadzić między innymi odświeżony wygląd ekranu głównego, menu zasilania czy też suwaka głośności. Dodatkowo, zmienione mają zostać niektóre animacje, w tym otwierania folderów i uruchamiania aplikacji.

Ciekawie brzmi również nowa funkcja w aplikacji Galeria, która ma pozwolić na szybkie konwertowanie zdjęć do plików PDF. Warto wspomnieć także o, znanej już z iOS 14, opcji udostępniania aplikacjom jedynie przybliżonej lokalizacji naszego smartfona. Wszystkich zmian ma być więcej, choć spora część z nich będzie jedynie czysto kosmetyczna.

(fot. Xiaomi)

Kto otrzyma nową nakładkę?

Aktualizacja do MIUI 12.5 ma zostać wydana dla wszystkich smartfonów Xiaomi, Redmi i POCO, które otrzymały uaktualnienie do dwunastej wersji nakładki. Mówi się, że niektóre modele mają razem z nią otrzymać Androida 11, lecz najpewniej chodzi jedynie o wybrane flagowce. Większość urządzeń ma niestety pozostać na zeszłorocznym Androidzie 10. Pozostałe smartfony na aktualizację do najnowszej wersji zielonego robocika będą musiały poczekać do premiery MIUI 13.

Lista zmian wygląda naprawdę interesująco, w szczególności, jeśli mówimy jedynie o pomniejszej aktualizacji nakładki Xiaomi. Właścicielom smartfonów tego producenta pozostaje jedynie liczyć na brak problemów z nowym MIUI, które ma być udostępnione już niebawem.