Miniodtwarzacz Spotify ląduje na Facebooku. Udowodnisz znajomym, że masz najlepsze playlisty

Facebook coraz bardziej brata się ze szwedzką usługą streamingową. Wkrótce powinniśmy dostać funkcję, dzięki której w serwisie społecznościowym odtworzymy muzykę lub podcasty wprost ze Spotify.

Facebook i Spotify bliżej siebie

Spotify nigdy nie stroniło od bardziej zaawansowanej współpracy z serwisami społecznościowymi. Fragmenty ulubionych piosenek jakiś czas temu można było udostępniać na Twitterze, gdzie w opublikowanym poście, link zamieniał się na estetyczny odtwarzacz z fragmentem utworu. Funkcja ta nie jest już dostępna w takiej formie. Spotify ewidentnie bardziej przytuliło się teraz do Facebooka.

Reklama

Już od jakiegoś czasu Mark Zuckerberg i spółka nie kryli się z tym, że prowadzą ze Spotify projekt o nazwie Boombox. Chodziło o pewnego rodzaju integrację odtwarzacza Spotify z Facebookiem, dzięki której byłoby możliwe słuchanie muzyki czy podcastów bezpośrednio z poziomu serwisu społecznościowego – bez konieczności „wycieczki” do osobnej aplikacji. I właśnie taką funkcję partnerzy ogłaszają na swoich stronach informacji prasowej.

Odtwarzacz Spotify na Facebooku

Publikowanie linków do utworów czy playlist Spotfify było możliwe na Facebooku praktycznie od zawsze, ale teraz osoby chętnie dzielące się swoimi muzycznymi odkryciami, zyskują dodatkowe wsparcie od serwisu. Udostępniony post uruchomi w aplikacji miniodtwarzacz, który umożliwia osobom widzącym go, przesłuchanie utworu i udostępnienie go dalej.

Mało tego, subskrybenci planu Spotify Premium będą mogli korzystać z odtwarzacza na podobnej zasadzie jak w oddzielnej aplikacji – przejdą w nim do kolejnych utworów z playlisty. Podobnie korzystający z darmowej wersji, przy czym ci będą musieli pogodzić się z reklamami i odtwarzaniem losowym – zupełnie jak w klasycznym programie. Co bardzo praktyczne, dalsze słuchanie muzyki wcale nie wymaga pozostawania na stronach Facebooka. W tle aktywowana jest zwykła aplikacja Spotify, dzięki czemu nie stracimy ani jednej nutki, nawet jeśli scrollujemy dalej Aktualności.

Po kliknięciu w post na Facebooku, w apce odpala się mały odtwarzacz muzyczny

Co prawda z poziomu Facebooka nie będzie dało się założyć płatnego konta, ale tego typu integracja to dla Spotify i tak niezły sposób na zwiększenie ruchu w usłudze. W drugą stronę to także znakomity układ – ponieważ w serwisie społecznościowym każda sekunda uwagi użytkownika jest na wagę złota, przyciąganie ludzi muzyką lub podcastami może pozytywnie wpłynąć na ruch na portalu.

Nowość udostępniana jest od dziś w blisko 30 krajach na całym świecie, choć na liście na razie brakuje Polski. Spodziewamy się, że miniodtwarzacz Spotify pojawi się u nas w nadchodzących tygodniach.